Irán abrió fuego contra un petrolero británico tras el nuevo bloqueo del estrecho

TEHERÁN.- Tras la marcha atrás de Irán en el estrecho de Ormuz, que derivó en un nuevo cierre del paso estratégico, lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego este sábado contra un petrolero que transitaba por la zona, según informó una agencia británica de seguridad marítima.

Sin ningún aviso por radio, las embarcaciones “abrieron fuego contra el petrolero”, indicó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido en un comunicado en línea, donde además se aclaró que la tripulación se mantiene a salvo.

El capitán del petrolero informó que el buque, que depende del ejército británico, había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Según se indicó que el petrolero y la tripulación estaban a salvo, pero no identificó ni la embarcación ni su destino. TankerTrackers.com dijo que varios buques se vieron obligados a dar la vuelta en el estrecho, incluido un superpetrolero con bandera india, después de que Irán les disparara.

Un buque portacontenedores también fue alcanzado por los disparos, según una fuente de seguridad marítima.

Algunos buques informaron de que la Armada iraní había estado emitiendo un mensaje por VHF (muy alta frecuencia) en el que se indicaba que el estrecho de Ormuz estaba cerrado de nuevo.

“Atención a todos los buques: ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Estados Unidos de su compromiso en la negociación, Irán declara el estrecho de Ormuz completamente cerrado de nuevo. No se permite el paso por el estrecho de Ormuz a ningún buque de ningún tipo ni nacionalidad”, dijo el mensaje de radio.

Bloqueo en Ormuz

Los bloqueos contrapuestos en el estrecho de Ormuz entraron en terreno desconocido el sábado. Estados Unidos siguió adelante con su campaña para aislar los puertos iraníes y Teherán dio marcha atrás tras su anuncio de apertura de la vía marítima y disparó contra un barco que intentó pasar.

La confusión en torno al estrecho amenazan con agravar la crisis energética que sacude la economía global y con empujar a los dos países a un conflicto renovado, incluso mientras los mediadores se mostraban confiados con la posibilidad de cerrar un nuevo acuerdo.

Cientos de buques y unos 20.000 marineros permanecen varados en el Golfo, a la espera de atravesar la vía marítima, por la que transita alrededor del 20% de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Agencias Reuters y AFP