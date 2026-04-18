Pese al escándalo electoral, en Perú todos los caminos llevan a Keiko Fujimori

LIMA.– Perú, país de los récords, busca otro Guinness político para aumentar su leyenda. Ocho presidentes en dos mandatos, cuatro exmandatarios encarcelados en el penal de Barbadillo y unos resultados siempre apretados hacen único en el mundo al país andino.

La primera vuelta de las presidenciales tampoco ha “defraudado” entre escándalos nunca vistos con el ente electoral y un recuento que casi cada noche cambiaba al ocupante del segundo puesto, como si la realidad delirante se empeñara en burlarse de Zavalita, el alter ego de Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, que selló ya hace décadas aquello de en qué momento se había jodido el país. La gran paradoja es que el país de los récords mantiene su locomotora económica bien engrasada gracias a una sociedad que respira al margen de sus desastres políticos.

Lo único claro hoy en Perú es que Keiko Fujimori, la abanderada de Fuerza Popular (FP), es la amplia ganadora de la primera vuelta. La hija del líder autoritario mantiene el 17,05% de los votos lo que ha provocado el entusiasmo entre sus seguidores, convencidos de que a la cuarta va la vencida. Una mayoría basada, en principio, en la fortaleza de FP en un país donde los partidos carecen de ella, incluso estas elecciones han redactado el acta de defunción de varios de ellos, fundamentales en lo que va de siglo: desde el APP de César Acuña al Perú Libre de Vladimir Cerrón, que dio soporte en 2021 al golpista Pedro Castillo.

Keiko Fujimori emite su voto en Lima STRINGER - AFP

El “casi” ha acompañado a Keiko en su carrera política con tanta presencia como su apellido. En 2011, perdió la presidencia por apenas el 2,90% de votos frente al izquierdista Ollanta Humala, uno de los presos de Barbadillo tras ser condenado por recibir fondos para las elecciones de Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht, vinculada al presidente Lula da Silva.

En las siguientes elecciones la distancia con los ganadores fue menor, en torno a 40.000 votos, apenas 0,24% y 0,26%. En 2016 fue el moderado Pedro Pablo Kuczynski quien le arrebató la presidencia y en 2021 el comunista Pedro Castillo, también inquilino en la actualidad de Barbadillo tras su fracasado autogolpe de Estado.

“Estamos ante la mejor oportunidad para Keiko, es la gran favorita para la segunda vuelta. No creo que se repita el referéndum de elecciones pasadas, cuando los peruanos votaron a favor o en contra del fujimorismo. La muerte de Alberto Fujimori puede romper el techo electoral de su hija”, dijo a LA NACION el estratega electoral Antonio Sola, conocido en América Latina como el “hacedor de presidentes”.

La gran pregunta hoy, transcurrida una semana de la apertura de las urnas, es quién será su rival. Cuando sólo faltan por escrutar 343 actas electorales, el izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del golpista Castillo, mantiene el segundo puesto y consiguiente pase al balotaje de junio con el 12% de apoyo, apenas 13.000 votos de diferencia sobre el trumpista Rafael López Aliaga, con 11,92%, a quien todos en Perú llaman “Porky” por su parecido físico con el cerdito de los dibujos animados. Una marca personal de la que el propio exalcalde de Lima disfruta.

La disputa, tan apretada que la diferencia es de apenas el 0,08% de los votos, no termina con el recuento: 5759 actas observadas, más del 5% del total, serán enviadas a las Juntas Electorales Especiales (JEE) para que determinen si son válidos o no, ya que presentan datos incompletos, errores de cálculo, falta de firmas u otras pequeñas anomalías.

Se supone que las JEE disponen de una semana para acabar su trabajo, aunque la autoridad electoral aseguró en las últimas horas que los resultados oficiales se conocerían a mediados de mayo.

El candidato presidencial de Perú por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga LUIS ROBAYO - AFP

Las denuncias de fraude del ultraderechista López Aliaga han enrarecido otra vez el ambiente nacional, sobre todo en Lima, donde “Porky” es muy fuerte. Las anomalías denunciadas durante la jornada electoral, que obligaron a que 50.000 ciudadanos votaran el lunes, situaron a Piero Corvetto, presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el ojo del huracán. Uno de sus colaboradores ya está en la cárcel.

Keiko Fujimori saluda al salir de su casa ERNESTO BENAVIDES - AFP

“La clave para el balotaje va a ser el antivoto. Históricamente, Keiko lo tiene bastante duro, pero es cierto que con el paso de los años el antifujimorismo se ha desinflado en parte. No obstante, en las encuestas el antivoto de Keiko se mueve entre el 54% y el 76%. A ella le hubiera convenido una segunda vuelta contra López Aliaga, que también tiene mucho antivoto por ser un personaje desfasado, intolerante", describió para LA NACION el escritor Pedro Casusol.

Pero todo apunta a que será Sánchez su rival, por lo que viviremos una réplica de la segunda vuelta de hace cinco años. La cuestión es que de alguna manera también hay antivoto hacia Sánchez, porque la experiencia de Castillo no fue buena. Estamos entre la espada y la pared, al final va a depender de quien tenga más anticuerpos. Pareciera que vivimos una suerte de bucle infinito”, agregó.

Mientras López Aliaga ha convocado a sus seguidores a marchas nacionales para forzar una repetición que parece imposible, el exministro Sánchez no se quita de la cabeza el famoso sombrero blanco de grandes alas del expresidente Castillo, pero no uno cualquiera, sino el del propio preso. En Perú lo llaman el sombrero mágico.

Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú Guadalupe Pardo - AP

Los mercados de apuestas, como Polymarket, ya tienen su favorito para el balotaje cuando ni siquiera hay resultados oficiales de la primera vuelta: 66% para la líder de FP, que representa al ala más populista de la derecha, frente al 23% de Sánchez.

En cambio el excandidato Carlos Álvarez, otro de los outsiders televisivos que se desinfló tras encabezar las encuestas, tiene su propio vaticinio para lo que pueda acontecer en junio. Conocido por sus imitaciones, incluida la de Nicolás Maduro, todo un fenómeno en Facebook, el cómico no confía en las posibilidades de Keiko: “Si el peruano tiene que elegir en segunda vuelta entre el dinosaurio y el meteorito, el peruano elige el meteorito”.