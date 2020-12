En su cuenta de Facebook, Thomas Macias se mostró arrepentido por no protegerse lo suficiente contra el Covid-19 e hizo un conmovedor pedido a sus amigos y familiares poco antes de morir

A un año del brote inicial en Wuhan que desató la pandemia mundial de coronavirus, existen sobradas muestras de la importancia del distanciamiento social, la higiene y el uso de barbijo para evitar contagios. Recientemente, el reflexivo mensaje de un hombre antes de morir de Covid-19, arrepentido por su imprudencia, se volvió viral en las redes sociales.

Oriundo de Lake Elsinore, a 95 kilómetros al sur de Los Ángeles, Thomas Macias trabajaba como camionero para la firma Goodwin Enterprises Inc. Ni bien el gobierno de California flexibilizó las medidas de confinamiento que regían en el estado, el hombre de 51 años asistió a una reunión social. Una decisión que le costó la vida.

Macias padecía diabetes y tenía sobrepeso, dos factores que lo incluían en los grupos de riesgo. Sin embargo, el californiano fue igual a una barbacoa (asado) a principios de junio. En ese encuentro, según su propio relato, no se respetaron las medidas de prevención recomendadas por las autoridades.

Una semana después, Thomas comenzó a sentirse mal. Tras el test correspondiente, fue diagnosticado con Covid-19. A partir de ese momento, la salud del camionero, debido a sus enfermedades preexistentes, no hizo más que ir deteriorándose día a día.

Como una manera de generar consciencia, Macias recurrió a su perfil de Facebook para alertar a otros sobre el peligro de las reuniones en espacios cerrados. Allí instó a sus seguidores, amigos y familiares a no imitar sus acciones.

"Algunos de ustedes lo saben, pero otros no. Metí la pata al salir hace unas semanas y me contagié de coronavirus. Por mi estupidez puse en riesgo la salud de mis hijas y la mía. Ha sido una experiencia dolorosa", comienza la publicación.

Sobre el final de su posteo, Macias alerta sobre lo peligroso y contagioso del virus. "Esto no es broma. Si tienen que salir usen barbijo y mantengan la distancia social. No sean idiotas como yo. Gracias a todos mis amigos que me trajeron comida y a aquellos que estuvieron pendientes de mí. Afortunadamente, con la ayuda de Dios podré sobrevivir a esto", expresó.

Lamentablemente, un día después de haber publicado su mensaje, Thomas debió ser internado y falleció horas más tarde.