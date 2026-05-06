Guerra Rusia-Ucrania: qué se sabe de la tregua de cuatro días tras nuevos ataques con misiles

Rusia y Ucrania se preparan para una tregua de cuatro días en medio de una nueva escalada de ataques con drones y misiles que dejó decenas de muertos en ambos países. El alto el fuego fue anunciado de manera separada por Moscú y Kiev, aunque las dos partes mantienen fuertes cuestionamientos mutuos y advierten que responderán si continúan las ofensivas.

En la previa del cese de hostilidades, al menos 22 personas murieron en Ucrania por ataques rusos, mientras que Moscú reportó cuatro víctimas fatales en su territorio. El intercambio de bombardeos volvió a elevar la tensión antes de las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia, previstas para el sábado.

Víctimas de un bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la región de Donetsk Iryna Rybakova - Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Una tregua marcada por la desconfianza

La tregua impulsada por el Kremlin coincide con los festejos por el aniversario de la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Moscú planteó un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo, mientras que Ucrania respondió con una propuesta para suspender los combates también el 6 y 7.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de actuar con “cinismo” al pedir una pausa mientras, según denunció, mantiene ataques diarios con misiles y drones. “Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, y eso detendría la guerra y nuestras respuestas”, sostuvo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski PRESIDENCIA DE UCRANIA - PRESIDENCIA DE UCRANIA

Desde Kiev señalaron que respetarán la tregua solo si Moscú hace lo mismo. Kirill Budanov, jefe de la oficina presidencial ucraniana, aseguró: “Si el alto el fuego es mutuo, lo respetaremos”, aunque aclaró que las fuerzas ucranianas siguen “preparadas para cualquier eventualidad”.

Nuevos bombardeos antes del cese al fuego

En las horas previas a la tregua, las autoridades ucranianas denunciaron ataques rusos contra distintas regiones del país. En Zaporiyia, al menos 12 personas murieron por un bombardeo, mientras que en Kramatorsk, en Donetsk, Zelensky informó otras cinco víctimas fatales.

También se registraron ataques nocturnos sobre Poltava, con impacto en infraestructura energética, que dejaron cuatro muertos y decenas de heridos. Según el mandatario ucraniano, ese bombardeo fue “especialmente vil” porque Rusia lanzó un segundo misil contra el mismo objetivo cuando los equipos de emergencia ya trabajaban en el lugar.

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, afirmó que los principales blancos fueron instalaciones energéticas, infraestructura de petróleo y gas, ferrocarriles e instalaciones industriales. Sin embargo, también se reportaron daños en viviendas, comercios y redes de transporte.

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko ANDRII NESTERENKO - AFP

Drones ucranianos sobre territorio ruso

Los ataques de Ucrania contra Rusia también se intensificaron. Según el Ministerio de Defensa ruso, entre la noche del lunes y el martes fueron interceptados 289 drones ucranianos en 17 regiones, incluidas Moscú y Leningrado. Como consecuencia, 18 aeropuertos debieron cerrar de manera temporal.

En Cheboksary, capital de la República de Chuvashia, se registró un ataque masivo con drones y misiles que dejó dos muertos y 32 heridos. De acuerdo con los informes citados por las autoridades, el objetivo habría sido la planta militar Vniir-Progress, dedicada a la producción de componentes para drones y misiles, aunque también hubo daños en edificios civiles.

En la región de Leningrado, un ataque provocó un incendio en una refinería de la ciudad de Kirishi. En Belgorod y Bryansk, zonas fronterizas con Ucrania, los gobernadores locales reportaron la muerte de dos personas en ataques atribuidos a Kiev.

El sitio de un bombardeo ruso en la región ucraniana de Zaporiyia DARYA NAZAROVA - AFP

Moscú refuerza la seguridad por el Día de la Victoria

La tensión se concentra ahora en Moscú, donde se realizan los ensayos para el desfile del Día de la Victoria. Las autoridades rusas reforzaron las medidas de seguridad y, por temor a nuevos ataques, el acto previsto para el sábado se llevará a cabo sin equipo militar.

Además, se impuso un bloqueo casi total del Internet móvil en el centro de la capital rusa, una medida que afectó el acceso de los residentes a distintos servicios, incluidos los bancarios y gubernamentales.

El Ministerio de Defensa ruso lanzó una advertencia directa: si Ucrania ataca las celebraciones del Día de la Victoria, Moscú responderá con “un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”.

El presidente ruso Vladímir Putin Mikhail Metzel - Pool Sputnik Kremlin

El llamado de la ONU y el antecedente de otras treguas

El secretario general de la ONU, António Guterres, recibió con agrado los anuncios de treguas unilaterales y expresó su expectativa de que puedan implementarse con éxito. A través de su vocero, Stephane Dujarric, reiteró además el pedido de un alto el fuego “total, inmediato, incondicional y duradero”.

Sin embargo, el escenario sigue dominado por la desconfianza. La tregua del Kremlin responde a un patrón ya conocido: Rusia declaró en otras oportunidades pausas breves y unilaterales, vinculadas a festividades como la Pascua ortodoxa, pero esas medidas no produjeron avances concretos hacia una paz sostenida.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, las gestiones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos no lograron detener la guerra. En ese contexto, la tregua de cuatro días aparece como una pausa frágil, atravesada por advertencias cruzadas y por el riesgo de una nueva escalada.