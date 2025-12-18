Una colombiana acusada de matar a dos niñas con frambuesas envenenadas fue encontrada en el Támesis tras estar prófuga en la Argentina

LONDRES.- Una empresaria colombiana prófuga de la justicia acusada de matar a dos menores con frambuesas cubiertas en chocolate fue rescatada del río Támesis en Londres la madrugada del martes, delatando su ubicación después de meses de fuga en los que pasó por la Argentina.

Zulma Guzmán Castro, de 54 años, es buscada en su país como la presunta asesina de Inés de Bedout, de 14 años, y de Emilia Forero, de 13. Se sospecha que habría matado a las chicas tras adulterar la fruta con talio, un metal pesado -incoloro e inodoro- como un acto de venganza tras una relación secreta con el padre de Inés, Juan de Bedout.

Inés de Bedout junto a su padre, Juan de Bedout. Fuente: X

La Interpol había emitido una alerta roja contra Castro después de que se la vinculara al crimen a través de un envío por mensajería de la fruta adulterada. Medios colombianos indican que la sospechosa habría huido primero a nuestro país, donde habría cursado estudios de posgrado, antes de esconderse en Gran Bretaña.

Castro negó las acusaciones en su contra en un comunicado que se viralizó en redes sociales a principios de este mes.

Zulma Guzmán Castro. Fuente: X

Durante el fin de semana, despertó sospechas de que podría estar en Gran Bretaña al tomar de una botella de agua mineral Buxton durante una entrevista con Focus Noticias.

El medio colombiano El Tiempo fue uno de los primeros en notar que el detalle podía ofrecer una pista sobre su paradero, después de que a los 196 países miembros de Interpol se les solicitara localizar y detener a Castro.

Captura de pantalla del video que delató a Zulma Guzmán Castro. Fuente: Focus Noticias

Otros medios nacionales, como Semana, investigaron la procedencia de la botella y constataron que “el agua embotellada solo se vende en el Reino Unido y se distribuye a tiendas físicas y minoristas radicados en ese país”.

El miércoles, la Policía Metropolitana de Londres entregó un reporte oficial en el que informaba sobre el rescate de una mujer en el río Támesis cerca del puente de Battersea -al suroeste de la capital-, quien posteriormente fue identificada como la sospechosa por medios británicos y autoridades colombianas.

El caso

Castro es acusada de envenenar a las dos chicas el 3 de abril, cuando, según los fiscales, utilizó una empresa de mensajería para enviar el postre con talio. Ambas jóvenes murieron internadas en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá menos de una semana después.

El repartidor que entregó el paquete declaró a los investigadores que recibió el mismo de un amigo de la prófuga, quien le indicó específicamente que se trataba de un envío para las menores, ya que el postre era uno de sus favoritos.

El hermano de 21 años de una de las víctimas y una amiga también fueron hospitalizados tras comer las frambuesas, pero ambos sobrevivieron, aunque se entiende que la joven sufrió secuelas permanentes.

Peritos forenses determinaron que el metal pesado —que puede ser letal incluso en dosis mínimas— fue inyectado deliberadamente en las frambuesas antes de que fueran entregadas al lujoso departamento de Bogotá, donde las víctimas estaban jugando después de terminar la jornada escolar.

Se cree que la acusada, quien salió de Colombia el 13 de abril, conocía la rutina diaria de Inés de Bedout así como su gusto por el postre, ya hace tiempo que tenía un vínculo con la familia.

Noticia en desarrollo