Alerta por el volcán Kilauea: volvió a entrar en erupción con impresionantes fuentes de lava

El volcán Kilauea, en la isla de Hawaii, la más grande del archipiélago hawaiano, volvió a entrar en actividad este lunes y podría continuar con mayor actividad el martes. Según indicaron en LN+, se trata de uno de los volcanes activos más grande del mundo.

El Observatorio de Volcanes de Hawaii precisó que el volcán podría entrar en una fase de fuentes de lava de mayor altura a partir de esta semana -durante la última erupción alcanzó los 500 metros. A pesar de representar una peligrosidad extrema, cientos de residentes y turistas se acercan hasta el lugar para apreciar el fenómeno.

Alerta en Hawai por el volcan Kilauea

Antecedentes

Desde diciembre, el Kilauea estalló más de 30 veces en una secuencia inédita. En ese sentido, las fuentes de lava alcanzaron los 150 metros de altura semanas atrás.

Según informó LN+, la anterior fase eruptiva no representó una amenaza para la población cercana. Incluso, los turistas pudieron acercarse para ver el espectáculo de lava, humo y cenizas, aunque las autoridades de rescate monitorean la afluencia de los visitantes acompañados por guías.

🌪️ Un vulcanado! Nelle scorse ore è avvenuto il 32° episodio eruttivo del #Kilauea, dove per oltre tredici ore sono state alimentate delle fontane di lava alte fino a 150 m. Durante l'eruzione si sono formati alcuni vortici di polvere, cenere e detriti (dust devil)! Video di USGS pic.twitter.com/wQ6pk01FqW — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) September 3, 2025

De acuerdo a lo que informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fenómeno ocurrió dentro del cráter Halemaʻumaʻu, ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Las autoridades observan sobre los riesgos asociados a la emisión de gases volcánicos y fragmentos que pueden afectar la calidad del aire. Geólogos de la zona proyectan que la actual actividad se mantendrá al menos durante dos días.