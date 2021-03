AstraZeneca/Oxford: tras nuevas suspensiones, la OMS y la agencia europea definen el futuro de la vacuna

PARÍS (AFP).- Tras las seguidillas de suspensiones que se dieron en los últimos días en todo el mundo, pero más que nada en Europa, donde muchos países decidieron dejar de aplicar la vacuna contra del coronavirus de AstraZeneca/Oxford, hoy tanto la Organización Mundial de la Salud como el ente regular del continente, la Agencia Europea de Medicamentos, se reunirán por separado para debatir los efectos secundarios denunciados y que llevaron a los gobiernos a tomar esta decisión.

Si bien ambas organizaciones ya dijeron horas atrás que no identificaban riesgos serios o particulares y que seguían de hecho apoyando el uso de esta vacuna, hoy los especialistas se juntarán para debatir la situación y el jueves el ente europeo celebrará una reunión extraordinaria para decidir sobre cualquier acción adicional, de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

“No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendaríamos que los países continúen vacunando con AstraZeneca”, dijo ayer el científico de la OMS Soumya Swaminathan. Asimismo agregó: “Hasta ahora, no encontramos una asociación entre estos eventos y la vacuna”.

Así el especialista hizo alusión a los casos de coágulos sanguíneos y trombos registrados alrededor del mundo, que encendieron las alarmas respecto del uso de esta dosis, una de las más baratas y crucial para las naciones más pobres.

Sin embargo, ante este contexto la agencia europea dijo en un comunicado que “muchas miles de personas desarrollan coágulos de sangre anualmente en la Unión Europea por diferentes razones” y que el número de incidentes en personas vacunadas “no parece ser mayor que el observado en la población general”. En el comunicado, afirmó que “los beneficios de la vacuna en la prevención de Covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos de efectos secundarios”.

Hoy, además, la directora ejecutiva Emer Cooke declaró en rueda de prensa que la agencia continúa “firmemente convencida” de los beneficios de la vacuna pese a los temores sobre posibles efectos secundarios “hasta ahora no demostrados”. “Con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riegos sobre estos efectos secundarios”, insistió.

La vacuna de AstraZeneca y Oxford tiene una eficacia de 82,4% con dos dosis separadas por un intervalo de entre 8 y 12 semanas AFP

También, en un intento por calmar la preocupación, varias autoridades sanitarias indicaron que el número de casos de coágulos de sangre y de trombocitopenia, una condición rara por la que las personas no producen suficientes plaquetas, en aquellos vacunados no es mayor que en la población que no recibió una inyección.

De hecho, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que representa a expertos médicos de todo el mundo, dijo el viernes pasado que “el pequeño número de eventos trombóticos reportados en relación con los millones de vacunas Covid-19 administradas no sugiere un vínculo directo”.

Hoy Europa registró oficialmente más de 900.000 muertes por Covid-19. Los 52 países y territorios de la región, que incluye Rusia y Turquía, registran 900.185 decesos por 40.083.433 casos de contagio, por delante de América Latina y el Caribe (721.581 muertes por 22.872.052 contagios) y Estados Unidos/Canadá (558.110 muertos, 30.406.496 contagios).

Reacciones

La data que aportaron los científicos no convenció a los gobiernos y no alcanzó para que Italia, España, Francia y Alemania dieran marcha atrás en la determinación que tomaron ayer: suspender el uso de la vacuna, algo que ya habían hecho Irlanda, Holanda, Dinamarca, Noruega, Bulgaria y Eslovenia. Hoy se sumó Suecia.

Desde su elaboración, la vacuna de la firma anglo-sueca AstraZeneca, creada por investigadores de la universidad británica de Oxford, acumula tropiezos y críticas. El 9 septiembre de 2020, se anunció una “pausa” en los ensayos clínicos de esta droga, elaborada a partir de un adenovirus del chimpancé, tras la aparición de una enfermedad no explicada en un voluntario.

Tras análisis y verificaciones, los ensayos se reiniciaron días más tarde. Luego, en los resultados intermedios, el laboratorio anunció en noviembre que su vacuna es en promedio eficaz en 70%, frente a más de 90% obtenido por las de Pfizer-BioNTech y Moderna. Pero su eficacia fue de 90% en los voluntarios que recibieron una mitad de dosis y luego una dosis completa un mes más tarde, y de 62% en quienes recibieron ambas dosis reglamentarias. Sin embargo la inyección de media dosis fue un error, lo que causó críticas, preocupaciones, desconfianza y llevó al laboratorio a efectuar un estudio suplementario.

Aprobada el 30 de diciembre, esta vacuna menos cara, fácil de almacenar y transportar, comenzó a ser masivamente utilizada en enero en Reino Unido. Pero en la Unión Europea causó más desconfianza: la eficacia de la vacuna en mayores de 65 años fue cuestionada y varios países suspendieron temporalmente las inyecciones en esos grupos. A todo esto se suma el retraso en la entrega de dosis: la firma reconoció en enero que solo podría suministrar en el primer trimestre una tercera parte de los 120 millones de dosis prometidas a los 27 Estados miembro.

En América Latina, la vacuna se produce en la Argentina y se envasa en México, aunque el proceso viene demorado.

El fármaco conforma el grueso de las dosis enviadas a países empobrecidos a través del programa Covax, apoyado por la OMS, para garantizar la vacunación en todo el mundo. En América Latina, cuatro países recibieron dosis a través de ese sistema, Guatemala, El Salvador, Perú y Colombia, según la Organización Panamericana de Salud.

La vacuna de AstraZeneca y Oxford tiene una eficacia de 82,4% con dos dosis separadas por un intervalo de entre 8 y 12 semanas AFP

LA NACION