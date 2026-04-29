Este martes, efectivos policiales debieron intervenir para llevar calma a la embajada que tiene Gambia en Madrid luego de que decenas de inmigrantes, que habían transcurrido toda la noche frente la sede diplomática para conseguir un turno, tomaran por asalto el edificio por miedo a quedarse sin el certificado de vulnerabilidad.

Los momentos de tensión y desesperación tuvieron lugar alrededor de las 10 de la mañana en la calle Hernández Iglesias, en el distrito de Ciudad Lineal, consignó el medio local El Mundo.

Escenas de la desesperación: decenas de inmigrantes asaltaron la embajada de Gambia en Madrid

Luego de pasar toda la noche a la intemperie a la espera de un turno para tramitar la documentación, a primera hora de este martes las autoridades locales les comunicaron a los inmigrantes que ya no había más plazas para iniciar el trámite, situación que derivó en un clima de tensión. Varias personas comenzaron a saltar la valla de la embajada y a acceder por la fuerza al interior del recinto.

Debido al hecho, tuvieron que intervenir agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional y efectivos de la Policía Municipal. Los agentes lograron restablecer el orden y desalojar a las personas, sin orden de detención, que habían accedido al interior de la sede diplomática. A partir de ese momento, se dispuso en el lugar un operativo de seguridad.

Regularización masiva: inmigrantes tomaron por asalto la embajada de Gambia en Madrid. POLICÍA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL

El certificado de vulnerabilidades es un documento técnico emitido por Servicios Sociales u ONGs autorizadas que acredita una situación personal o familiar de riesgo, pobreza o exclusión social. En 2026, se convirtió en un requisito obligatorio o clave para que migrantes irregulares en España opten a la regularización extraordinaria si no pueden acreditar arraigo laboral, familiar o solicitud de protección. De esta manera, evitarían las deportaciones.

Regularización masiva: inmigrantes tomaron por asalto la embajada de Gambia en Madrid. Emilio Morenatti - AP

Las autoridades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aclararon que no otorga ventajas sociales. “Nada tienen que ver con las listas de espera sanitaria ni las viviendas sociales”, añadieron. También explicaron que “el Ingreso Mínimo Vital solo se concede si se cumplen los requisitos, que pasan por tener una residencia legal de un año en España, entre otras cosas, y lo mismo ocurre con el resto de prestaciones”.

La obtención del certificado de vulnerabilidad representa el 60% de las consultas de los migrantes que quieren regularizar su situación administrativa en España, según un análisis realizado por Legálitas.

“Muchos solicitantes no pueden aportar un contrato de trabajo, ni acreditar vínculos familiares en España, lo que les obliga a acudir necesariamente a la vía del arraigo extraordinario, donde presentar este certificado es un requisito obligatorio”, explicó la compañía.