Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Las claves del día
- Irán ofrece abrir estrecho de Ormuz si EE.UU. levanta bloqueo y pone fin a guerra.
- Trump y sus asesores de seguridad nacional se muestran “escépticos” ante la oferta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y suspender las negociaciones nucleares.
- El ejército israelí afirmó haber encontrado un túnel de dos kilómetros de Hezbollah en Líbano.
- El embajador de Rusia ante la ONU defendió a Irán y comparó a los países occidentales con piratas.
Irán ofrece abrir estrecho de Ormuz si EE.UU. levanta bloqueo y pone fin a guerra
Irán ofreció poner fin al control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, señaló la agencia AP.
Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero. Y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pareció descartar cualquier acuerdo que excluya el programa nuclear de Irán.
Trump, escéptico sobre la propuesta de Irán sobre Ormuz
Según informa el Wall Street Journal, citando fuentes de la administración, Donald Trump y sus asesores de seguridad nacional se muestran escépticos ante la oferta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y suspender las negociaciones nucleares.
El embajador de Rusia ante la ONU defiende a Irán y compara a los países occidentales con piratas
El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas acusó a los países occidentales de hipocresía en una reunión del Consejo de Seguridad este lunes y afirmó que Irán tiene todo el derecho a limitar el tráfico en el estrecho de Ormuz.
“Se intentó atribuir toda la responsabilidad a Irán, como si hubiera sido este país el que atacó a sus vecinos y estuviera obstruyendo deliberadamente la navegación por el estrecho de Ormuz”, declaró el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia. “En tiempos de guerra, un Estado costero que sufre un ataque puede limitar la navegación en sus aguas territoriales por motivos de seguridad”.
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