Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente

Irán ofreció poner fin al control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica, señaló la agencia AP.

Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero. Y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pareció descartar cualquier acuerdo que excluya el programa nuclear de Irán.