Asumió el nuevo director de la BBC en plena crisis de la cadena británica y anticipó cambios

LONDRES.– Matt Brittin, un antiguo directivo de Google, asumió el lunes el cargo de director general de la BBC, en un momento en que el grupo audiovisual público británico prevé eliminar 2000 empleos, en plena crisis de los medios de comunicación.

Brittin, de 57 años, fue nombrado director general del gigante mediático a finales de marzo, tras la dimisión de Tim Davie a raíz de un controvertido montaje de un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llevado a juicio a la BBC.

El nuevo director general de la BBC, Matt Brittin, llega a la sede del medio, en el centro de Londres BROOK MITCHELL - AFP

“Es un gran honor para mí ocupar este cargo y lo afronto con mucha humildad”, declaró Brittin este lunes a la entrada de la sede de la BBC, en el centro de Londres.

"Cuando observo los 100 años de historia de la cadena, la manera en que ha servido a su público, cómo ha sabido adaptarse rápidamente y estar a la altura en tiempos de crisis, creo también que hoy el mundo necesita más que nunca a la BBC“, añadió.

En un mensaje dirigido al personal, el nuevo responsable de la BBC reconoció que los cambios “no serán fáciles”.

Miembros del sindicato de periodistas frente a la sede de la BBC, antes de la llegada del nuevo director general, Matt Brittin, en el centro de Londres BROOK MITCHELL - AFP

“Las decisiones difíciles son inevitables si queremos lograr ahorros”, dijo Brittin.

Brittin pasó 18 años en Google, antes de abandonar el gigante tecnológico estadounidense en 2024, tomando ahora las riendas de la BBC y de sus cerca de 21000 empleados, en un momento complicado para el medio.

Antes de su llegada a la BBC, Brittin era miembro no ejecutivo del consejo de administración de Guardian Media Group, empresa matriz del diario británico The Guardian.

El nuevo director general de la BBC, Matt Brittin, concede una entrevista al llegar a la sede del medio, en el centro de Londres BROOK MITCHELL - AFP

En abril, la cadena anunció que eliminará hasta 2000 puestos de trabajo, alrededor del 10% de su plantilla, debido a “importantes presiones financieras”.

La BBC pretende ahorrar 670 millones de dólares en los próximos dos años.

Las dificultades de la reconocida cadena británica se agravaron debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual, obligatoria para todos los hogares del Reino Unido que ven canales de televisión en directo.

El juicio de Trump

Brittin asume el cargo cuando el grupo debe afrontar la demanda por difamación presentada por Trump ante un tribunal estadounidense, en la que reclama 10.000 millones de dólares, con un juicio fijado para febrero de 2027.

El litigio se refiere a un documental emitido por la BBC justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en el cual distintos fragmentos del discurso pronunciado por el magnate el 6 de enero de 2021 fueron editados de tal manera que parecía llamar explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio en Washington, lo que ocurrió cuando el Congreso se disponía a certificar la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020.

La sede de la BBC en el centro de Londres Ben Whitley - PA Wire

En el documental titulado “Trump: ¿una segunda oportunidad?” (Trump: A Second Chance?), la BBC unió tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y a “luchar como el demonio”. Entre las partes recortadas había un fragmento en que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran de manera pacífica.

La demanda de 33 páginas del republicano acusó a la BBC de transmitir una “representación falsa, difamatoria, engañosa, denigrante, incendiaria y maliciosa del presidente Trump”, en lo que fue “un descarado intento por interferir e influir” en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Trump habla durante un evento sobre energía a base de carbón en la Sala Este de la Casa Blanca Evan Vucci - AP

El magnate a la BBC de “unir dos partes completamente separadas del discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021” con el fin de “representar deliberadamente de manera incorrecta el significado de lo que dijo el presidente Trump”.

Los abogados de la BBC pidieron infructuosamente que se desestimara la demanda, argumentando que Trump no había sufrido un “perjuicio legalmente reconocible”, ya que el programa de investigación Panorama, donde apareció dicho montaje, se emitió fuera de Estados Unidos.

Insurrectos leales a Trump marchan hacia el Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021 Jose Luis Magana - FR159526 AP

El presidente de la BBC, Samir Shah, envió una carta de disculpa a Trump y la BBC indicó que “lamenta sinceramente la forma en que se editaron las imágenes”, pero cuestionó “firmemente que exista una base legal para una demanda por difamación”.

El caso provocó la dimisión de su director general, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.

Agencia AFP