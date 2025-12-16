Trump demandó a la BBC por 10.000 millones de dólares y la cadena respondió que irá a juicio

LONDRES.– La cadena británica BBC anunció el martes que se defenderá contra la demanda presentada el día anterior por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reclama 10.000 millones de dólares a la emisora por difamación y prácticas comerciales engañosas e injustas, en su última embestida contra un medio de comunicación.

Trump denunció a la cadena por haber realizado un montaje engañoso en la cobertura de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, pronunciado antes de que se produjera el asalto al Capitolio de Washington, en el que parece incitar a los actos de violencia cometidos por sus seguidores.

Vista general del visor de una cámara instalada en la entrada exterior de las oficinas de la BBC en Londres, el 10 de noviembre de 2025 HENRY NICHOLLS� - AFP�

La demanda de 33 páginas acusa a la BBC de transmitir una “representación falsa, difamatoria, engañosa, denigrante, incendiaria y maliciosa del presidente Trump”, en lo que fue “un descarado intento por interferir e influir” en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

Acusó a la BBC de “unir dos partes completamente separadas del discurso del presidente Trump del 6 de enero de 2021” con el fin de “representar deliberadamente de manera incorrecta el significado de lo que dijo el presidente Trump”.

16 de diciembre de 2025, Reino Unido, Londres: Vista de la sede de la BBC, Broadcasting House, en el centro de Londres Ben Whitley� - PA Wire�

La BBC ha pedido disculpas al magnate, ha admitido un “error de juicio” y ha reconocido que la edición dio la impresión errónea de que había hecho un llamamiento directo a la acción violenta, pero sostiene que no existe una base legal para la demanda.

“Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso”, dijo un portavoz de la BBC.

La demanda de Trump

El lunes, el republicano presentó su demanda en un tribunal federal en Miami, exigiendo una indemnización por “daños e intereses por un monto no inferior a 5000 millones de dólares” por cada uno de los dos cargos presentados contra la cadena británica, a la que acusa de difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida. Los plazos para presentar el caso en los tribunales británicos expiraron hace más de un año.

Expertos legales han señalado posibles complicaciones para un caso en Estados Unidos dado que el documental no se emitió en el país.

Sin embargo, la demanda alega que las personas en Estados Unidos pueden ver el contenido original de la BBC, incluida la serie “Panorama”, que incluyó el documental, utilizando la plataforma de streaming por suscripción BritBox.

Trump decidió absolver a todas las personas que participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 (EFE) EFE

El discurso en cuestión tuvo lugar antes de que algunos de los seguidores de Trump irrumpieran en el Capitolio federal mientras el Congreso se disponía a certificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020, las cuales Trump alegó falsamente que le habían sido robadas.

Días antes de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, la BBC transmitió un documental titulado “Trump: ¿Una segunda oportunidad?”. En la emisión de una hora de duración unió tres citas de dos secciones del discurso pronunciadas con casi una hora de diferencia para armar una sola declaración en la que Trump parecía instar a sus seguidores a marchar con él y “luchar con todo”. Entre las partes eliminadas había una sección en la que Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

Pedido de disculpa y dimisiones

La BBC se había disculpado el mes pasado con Trump por la edición del discurso del 6 de enero. Pero la cadena rechazó las afirmaciones de que hubiera difamado al mandatario, después de que el presidente amenazó con emprender acciones legales.

El presidente de la cadena, Samir Shah, había calificado la edición como un “error de juicio”, lo que provocó las renuncias del principal ejecutivo de la BBC, Tim Davie, y de su directora de noticias, Deborah Turness.

La demanda de Trump coincidió con una acción del gobierno británico, emprendida el martes, para revisar la Carta Real de la BBC, que establece la financiación y la gobernanza de la corporación y que debe renovarse en 2027.

El director general de la BBC, Tim Davie, en las oficinas del Servicio Mundial de la BBC, el jueves 28 de abril de 2022, en Londres Hannah McKay - Pool Reuters

La emisora, con 103 años de antigüedad, es una institución nacional financiada a través de una tarifa de licencia anual de 174,50 libras (230 dólares) pagada por cada hogar que ve televisión en vivo o contenido de la BBC. Obligada por los términos de su carta fundacional a ser imparcial, típicamente enfrenta un escrutinio y críticas especialmente intensas tanto de conservadores como de progresistas.

Como parte de la revisión, un procedimiento delicado, se lanzó una consulta pública sobre temas que incluyen el papel de la “exactitud” en la misión de la BBC y las controvertidas reformas al modelo de financiación de la corporación.

