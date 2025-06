Ataque de Israel: por qué se considera el principio de una operación y qué puede pasar entre Irán y EE.UU

La impactante serie de ataques de Israel contra las instalaciones nucleares y altos mandos militares de Irán puso al mundo en máxima alerta. Teherán prometió represalias sin límites al considerar “una declaración de guerra”.

En ese contexto de alta tensión, el analista internacional, Mookie Tenembaum, explicó a LN+ los objetivos del estado judío y la respuesta “sin límites” que aseguró Irán, y reflexionó sobre el impacto de este escalada a nivel mundial.

Iran-Israel

Blancos clave

“Esto recién empieza. Es el principio de una operación. Tenemos para rato. Empezó para poder parar el programa nuclear antes de que terminen armando varias armas nucleares. Había que hacer varias cosas primero. Había que destruir las centrifugadoras, el lugar donde se enriquece el uranio y las personas que estaban a cargo de eso”, analizó el experto en geopolítica.

Desde hace meses que Israel planeaba un feroz ataque contra el poderío nuclear del estado persa ante la escasa colaboración de Teherán con el Organismo internacional de Energía Atómica (OIEA) que advirtió, en reiteradas ocasiones, por sus altos niveles de enriquecimiento de uranio, clave para desarrollar armas nucleares sofisticadas.

Imágenes del bombardeo de Israel contra Irán - - AFP

Donald Trump instó este jueves a Israel a no atacar a Irán y dar una oportunidad a la diplomacia. Pero la censura de la OIEA a Irán, por no cumplir por primera vez en 20 años con sus obligaciones de no proliferación nuclear, apuró todos los movimientos.

En ese sentido, Tenembaum agregó: “En ese ataque se hicieron varias cosas al mismo tiempo. Se atacó la central de Natanz, que fue totalmente destruida y las centrifugadoras que estaban andando cuando fue el bombardeo. Los que entienden del tema me dicen que el desastre tiene que haber sido mucho mayor porque, como estaban funcionando en pleno bombardeo, causó un daño doble del que tenía que causar. Ahí no está el uranio. Cuando se lo enriquece se lo lleva a otro lugar secreto. Lo que se destruye es lo que convierte el uranio para utilizarlo con armas”.

Bajas de altos mandos militares

Asimismo, el especialista en asuntos internacionales reflexionó sobre la magnitud de las muertes de Hossein Salami, el jefe supremo de la Guardia Revolucionaria y Mohamad Bagheri, el jefe del ejército iraní en los ataques de Israel.

“Básicamente decapitaron a toda la élite militar y semi militar de Irán, menos al jefe del estado, el ayatollah Alí Khamenei”.

Por último, advirtió que “los drones de Israel atacaron los nidos de misiles que tenía Irán y destruyeron gran parte del poderío defensivo iraní”.

Hossein Salami, el jefe supremo de la Guardia Revolucionaria y Mohamad Bagheri, el jefe del ejército iraní murieron en los ataques de Israel

La ofensiva israelí frustró cualquier avance en la diplomacia entre EEUU e Irán y aumentó el riesgo de una mayor escalada en la región.

“Irán está en la lona. No veo a Irán atacando EE.UU ni bases norteamericanas, pero sí a milicias relacionadas con ellos, especialmente la milicia que está en Irak”, concluyó el experto en política.