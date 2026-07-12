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Ataques israelíes en Gaza dejan al menos seis muertos, en medio de la frágil tregua

Un bombardeo contra un taller en Al-Sabra causó cuatro víctimas fatales y más de una docena de heridos; Israel afirmó que apuntó a “infraestructura terrorista” y acusó a Hamas de violar el cese del fuego

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Una columna de humo se eleva durante un ataque israelí contra una zona industrial de la ciudad de Gaza
Una columna de humo se eleva durante un ataque israelí contra una zona industrial de la ciudad de GazaOMAR AL-QATTAA - AFP

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.— Fuego israelí en Gaza mató al menos a seis palestinos este domingo, entre ellos una niña de 9 años, e hirió a más de una docena de otros, según funcionarios sanitarios locales.

Un ataque con dron contra un taller de herrería en el barrio de Al-Sabra, en Ciudad de Gaza, mató al menos a cuatro palestinos, según funcionarios del hospital Shifa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

Vista de la destrucción tras un ataque aéreo israelí dirigido contra un taller de herrería en el barrio de Al-Sabra, en la ciudad de Gaza
Vista de la destrucción tras un ataque aéreo israelí dirigido contra un taller de herrería en el barrio de Al-Sabra, en la ciudad de GazaMohammed M Skaik - JNA via ZUMA Press Wire DPA

El Ejército israelí aseguró que atacó “infraestructura terrorista” en la zona, sin dar más detalles. Las Fuerzas de Defensa de Israel denunciaron en X que, en una “flagrante violación del acuerdo de cese al fuego”, combatientes de Hamas estaban operando desde un sitio de producción de armas con el objetivo de fabricar componentes de armamento y, de ese modo, intentar restablecer las capacidades militares de la organización.

Los palestinos recibieron una orden de evacuación del Ejército tras los primeros ataques. Aproximadamente una hora después, hubo intensos bombardeos en el mismo taller de herrería. El servicio de ambulancias de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina indicó que los ataques en Ciudad de Gaza hirieron a 14 personas.

El ataque israelí también mató este domingo a Tala Abu Matar, de 9 años, en un campamento de desplazados en el centro de Gaza, según funcionarios del Ministerio de Salud. El Ejército israelí indicó que no tenía conocimiento de un incidente de ese tipo.

Además, un bombardeo israelí contra una tienda de desplazados en Khan Younis, en el sur de Gaza, mató a un palestino, según funcionarios sanitarios del hospital Nasser, adonde fue trasladado el cuerpo. El Ejército de Israel señaló que llevó a cabo un ataque en esa zona y lo calificó como “parte de actividades rutinarias” en la que según su conocimiento no hubo víctimas.

Palestinos huyen tras una enorme explosión provocada por un ataque aéreo israelí contra un taller de herrería en Al-Sabra
Palestinos huyen tras una enorme explosión provocada por un ataque aéreo israelí contra un taller de herrería en Al-SabraBelal Osama - APA Images via ZUMA Press Wire D

Las muertes no cesan

Los ataques israelíes han disminuido considerablemente desde que entró en vigor un alto el fuego el 10 de octubre, pero continúan casi a diario. El Ejército de Israel afirma que ataca a Hamas y a otros milicianos, y a menudo sostiene que estaban planeando ataques. Los bombardeos también han matado a muchos civiles.

Al menos 1098 palestinos, incluidos al menos 260 niños, han muerto desde la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza. Por otro lado, cinco soldados israelíes murieron en ese periodo.

Palestinos se reúnen en el lugar donde un dron militar israelí atacó una herrería en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, matando al menos a cuatro palestinos e hiriendo a otros
Palestinos se reúnen en el lugar donde un dron militar israelí atacó una herrería en el barrio de Sabra, en la ciudad de Gaza, matando al menos a cuatro palestinos e hiriendo a otrosJehad Alshrafi - AP

El ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por terroristas encabezados por Hamas y que desencadenó la guerra, mató a unas 1200 personas en Israel y dejó a otras 251 tomadas como rehenes. La represalia israelí ha matado a 73.221 palestinos, según el Ministerio de Salud, el cual forma parte del gobierno encabezado por Hamas y cuenta con personal médico que mantiene registros detallados considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

Las negociaciones entre Israel y Hamas siguen en gran medida estancadas por la implementación de la segunda fase del cese de fuego, incluido el desarme de Hamas y la reconstrucción de Gaza. La mayor parte de la población, de más de 2 millones de personas, sigue desplazada, y muchos viven en campamentos de tiendas abarrotados con pocos o ningún servicio básico, o entre las ruinas de edificios.

Agencias AP y AFP

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