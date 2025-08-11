Australia se suma a Francia, Reino Unido y Canadá y anunció que reconocerá al Estado de Palestina ante la ONU

El primer ministro, Anthony Albanese, anunció que Australia reconocerá al Estado de Palestina y que la decisión se formalizará en la Asamblea General de las Naciones Unidas prevista septiembre. Señaló que la medida se apoya “en los compromisos que Australia ha recibido de la Autoridad Palestina”, que incluyen la exclusión de Hamas de un futuro gobierno, la desmilitarización de la Franja de Gaza y la convocatoria a elecciones.

“Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza”, afirmó Albanese en una conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete. Subrayó además que se trata de “una contribución práctica para generar un impulso” y que “Australia no actúa sola en esto”, en referencia a la decisión similar que también anunciaron Francia, Reino Unido y Canadá.

El anuncio se produjo tras varias semanas de presión dentro de su propio gabinete y de reclamos de sectores de la sociedad australiana que pedían el reconocimiento, en un contexto de crecientes críticas de funcionarios del gobierno hacia la situación humanitaria en Gaza. En ese marco, el Ejecutivo también cuestionó públicamente los planes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de llevar adelante una nueva ofensiva militar a gran escala en el territorio.

Benjamin Netanyahu criticó a Australia y a los otros países europeos que avanzaron en el reconocimiento de un Estado palestino. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Ohad Zwigenberg - AP

La respuesta de Netanyahu no se hizo esperar. Antes del pronunciamiento de Albanese, el líder israelí criticó a Australia y a los otros países europeos que avanzaron en el reconocimiento de un Estado palestino. “Que países europeos y Australia se adentren en esa falacia es decepcionante y creo que es realmente vergonzoso”, declaró.

Casi 150 de los 193 Estados miembros de la ONU ya reconocen a Palestina, en su mayoría desde hace décadas. Sin embargo, algunos de los países potencia a nivel mundial, Estados Unidos entre ellos, rechazan este decisión. Washington y sus aliados sostienen que el reconocimiento debe ser parte de un acuerdo final de paz que resuelva un conflicto que se extiende por décadas.

La propuesta de dos Estados plantea la creación de un Estado de Palestina en la mayor parte o en la totalidad de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Se trata de territorios ocupados por Israel durante la guerra de 1967 y que los palestinos reclaman para su futuro país.

En tanto, en Nueva Zelanda el debate también está abierto. El ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, adelantó que su país “evaluará cuidadosamente su postura” antes de tomar una decisión en septiembre. “Nueva Zelanda ha sido clara durante algún tiempo en que nuestro reconocimiento de un Estado palestino es una cuestión de cuándo, no de si”, afirmó en un comunicado.

