Ayuso tildó de “machito” a Sánchez por la creación de un registro de médicos objetores del aborto en España

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntó nuevamente contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en este caso, por la creación de un registro de médicos objetores del aborto, y dijo que el líder del PSOE “da lecciones de machito” y “se cree Dios”.

En España, la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en 2023 y tenía como requisito la creación de este registro, por lo que la medida que impulsa Sánchez va en línea con lo planteado por la norma.

“Soy una mujer libre y lo fui toda mi vida. Sufrí la pérdida de dos bebés. Sufrí dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?”, se preguntó la dirigente autónoma desde la Oficina de Empleo en Madrid.

Así, cuestionó que Sánchez hable del aborto con lo que ella misma calificó de “ligereza y frivolidad”, y criticó que las mujeres hayan pasado “de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo”.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid pidió “respeto y anonimato” para los profesionales que sean objetores de conciencia sobre esta práctica médica, es decir, que se nieguen a realizarla.

Este mismo martes, Sánchez confirmó que llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para “blindar” el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); así se va a “solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43”.

También le exigirá a Ayuso “hacer cumplir la ley” y crear el registro de médicos objetores. “Me gustaría, además, que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid cumplir con la ley y hacer ese registro”, aseguró.

El registro de objetores

En las últimas semanas, Díaz Ayuso volvió a defender que “no se puede obligar a nadie ni se puede señalar por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo”. Al mismo tiempo, subrayó que “no se puede obligar a un médico” a llevar a cabo esta práctica.

Díaz Ayuso apuntó contra la creación de un registro de médicos objetores. Alejandro Martínez Vélez - Eur - Alejandro Martínez Vélez - Eur

Según la Constitución de España, el respeto y el anonimato de los profesionales, así como la libertad de conciencia para negarse a realizar este tratamiento, están amparados por la ley y nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias. En este marco, Díaz Ayuso planteó que el Ejecutivo de Sánchez “dinamita la Constitución”, a la vez que destacó que el aborto en España es legal pero “tiene que ser seguro y, sobre todo, poco frecuente”.

La dirigente remarcó que se realizan más de 106.000 abortos al año a mujeres “que vienen de todas partes de España”, especialmente de regiones “gobernadas por la izquierda”. “Mi pregunta es, ¿queremos más? ¿nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y me parece que es un fracaso como sociedad”, expresó Ayuso, quien recordó que en España faltan “niños y políticas en positivo” sobre el embarazo.

Insistió entonces en que en la región nadie va a ser “señalado en base a sus convicciones” porque el de Madrid es un Gobierno que está “cumpliendo la ley”. “Ahora tener que seguir dándole vueltas a esto para utilizarlo contra las mujeres o para darnos lecciones de vida... Me parece absolutamente reprochable. Volvemos a etapas mucho más oscuras, porque pensé que las mujeres ya habíamos conquistado estos lugares en España”, aseguró.

Con información de Europa Press