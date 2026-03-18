Ayuso contradice al Rey sobre la conquista: “Abusos eran los que cometían aztecas y mayas contra la población autóctona”

MADRID.– La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se distanció el miércoles de los comentarios de esta semana del rey de España, Felipe VI, que reconoció que hubo abusos durante la conquista española de América, en un gesto de desautorización de la palabra real extraño para un miembro del Partido Popular (PP) español.

“Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”, dijo Ayuso en una entrevista concedida al medio español Okdiario.

El líder del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, junto a Isabel Díaz Ayuso, en el escenario durante el congreso nacional del PP en Madrid el 6 de julio de 2025 THOMAS COEX - AFP

La presidenta madrileña dijo estar “orgullosa” de la colonización, a la que describió como parte de un proceso civilizatorio del continente americano.

“Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. Y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre”, dijo Ayuso en la entrevista.

Durante una visita el lunes a una exposición sobre las mujeres en el México precolombino en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el rey español reconoció que “hubo mucho abuso” y “controversias éticas” en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles.

Recorrido del Rey por la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).



La exposición, centrada en el ámbito humano, permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer. pic.twitter.com/BDwH8KIijl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026

“Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias”, tuvieron “un afán de protección” hacia los indígenas, pero “luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, afirmó Felipe VI, según se observa en el video difundido por la Casa Real en X.

En una conversación informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, el monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que “no pueden hacernos sentir orgullosos” y admitió “controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día” de la Conquista, pero pidió no caer en un “excesivo presentismo moral” al analizar el pasado.

México y España protagonizaron choques diplomáticos desde que el gobierno mexicano exigió en 2019 a la Corona española que pidiera disculpas por los abusos durante la conquista y la posterior colonización.

El rey Felipe VI de España reconoció la existencia de abusos coloniales durante la Conquista de América

Respecto de las palabras del monarca, Ayuso sugirió que estas se deberían comprender en el contexto de una discusión “más amplia” y recalcó que la conversación se produjo “en un entorno pseudoprivado”.

Ayuso coincidió además con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista al medio español esRadio el martes dijo que “hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”.

Con sus comentarios, la representante madrileña también chocó con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien había celebrado las palabras del monarca español.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 23 de febrero de 2026 Ginnette Riquelme - AP

“La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey, en el sentido de lo que hemos estado hablando: de un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles”, había dicho Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina el martes después de los comentarios del rey.

“Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, añadió la mandataria mexicana.

La raíz del conflicto

En 2019, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador -al mando del país entre 2018 y 2024- había enviado una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por la conquista. En ese momento, Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva.

Al asumir el gobierno en octubre de 2024, Sheinbaum insistió en que España debía pedir perdón y no invitó al rey Felipe a su investidura, una decisión que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de “inaceptable”. España se negó a enviar un representante a la investidura de Sheinbaum.

Sheinbaum y el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, asisten a un evento de aniversario en el Zócalo de Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2024 Fernando Llano - AP

Pero las tensiones empezaron a disminuir el año pasado cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció que hubo injusticias hacia la población indígena de México a manos de los conquistadores españoles. Esos comentarios se produjeron en la inauguración de la misma exposición del museo a la que asistió el rey el lunes.

Sheinbaum consideró la declaración del ministro como un primer paso y dijo entonces que “es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia”.

Andrés Manuel López Obrador durante una ceremonia en el Zócalo de Ciudad de México, el 13 de agosto de 2021

Mesoamérica, una región que comprendía partes de México y Centroamérica, tenía una población estimada de entre 15 y 30 millones de personas cuando el conquistador Hernán Cortés llegó en 1519 con un Ejército de varios cientos de hombres, trayendo caballos, espadas, armas de fuego y enfermedades como la viruela.

Tras un siglo de batallas, masacres y epidemias, solo quedaba entre uno y dos millones de habitantes autóctonos.

Agencias AP y AFP y diario El País