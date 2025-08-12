Bajo presión internacional, Netanyahu anunció que autorizará la salida de civiles de Gaza

TEL AVIV.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

En una entrevista con el canal I24 News, y consultado sobre la posible emigración de habitantes de Gaza al extranjero, Netanyahu sostuvo que “esto ocurre en todos los conflictos”. “En Siria, millones se han ido (...), en Ucrania, millones se han ido, en Afganistán, millones se han ido... ¿Y de repente ellos (la comunidad internacional) deciden que en Gaza los civiles deben estar encarcelados? Denles la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean", expresó.

“Nosotros lo autorizaremos, durante y después de los combates”, añadió. “No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse, y eso es lo que está ocurriendo (...)”. Según dijo, su gobierno está “hablando con varios posibles países anfitriones” y no dio detalles, aunque instó a que “todos los que dicen preocuparse por los palestinos abran sus puertas”.

Por orden del gabinete militar, el ejército israelí se prepara para lanzar una nueva fase de sus operaciones con el objetivo de liberar a los rehenes y “derrotar” a Hamas. El plan apunta a tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas del enclave. La ONU advirtió que la ofensiva podría provocar una “nueva calamidad” con graves consecuencias regionales.

Un grupo de palestinos se sienta a la sombra de su tienda, entre edificios destruidos, en un caluroso día de verano en la ciudad de Gaza, el martes 12 de agosto de 2025. Jehad Alshrafi� - AP�

Al mismo tiempo, Israel está en conversaciones con Sudán del Sur sobre la posibilidad de reasentar a palestinos de la Franja de Gaza en ese país del este de África, devastado por la guerra, como parte de un esfuerzo más amplio de Tel Aviv para facilitar la emigración masiva del territorio.

Seis personas familiarizadas con el tema confirmaron las conversaciones a The Associated Press. No se sabe hasta qué punto han avanzado, pero si se implementan, los planes equivaldrían a trasladar personas de una tierra devastada por la guerra y en riesgo de hambruna a otra en iguales condiciones, además de plantear preocupaciones sobre derechos humanos.

Los palestinos, grupos de derechos humanos y gran parte de la comunidad internacional han rechazado las propuestas, calificándolas como un plan para la expulsión forzosa, lo que constituiría una violación del derecho internacional.

Presión internacional

Un hombre con una gorra con un eslogan contra la guerra participa en una manifestación de pilotos retirados y en reserva de la Fuerza Aérea israelí, que reclaman el fin inmediato de la guerra y acciones urgentes para repatriar a los rehenes cautivos en Gaza desde octubre de 2023, el 12 de agosto de 2025, frente a la sede del Ejército israelí en Tel Aviv, tras la decisión del gobierno de Israel de ocupar la Ciudad de Gaza. JACK GUEZ� - AFP�

En paralelo, la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Japón reclamaron este martes una acción inmediata para frenar lo que describen como una “hambruna” en Gaza. El llamado, respaldado por 24 países —entre ellos Canadá, Australia y Suiza—, advierte sobre la urgencia de la crisis humanitaria. “El sufrimiento en Gaza ha alcanzado niveles inimaginables. La hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos”, señalaron los firmantes, entre ellos la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y los ministros de Relaciones Exteriores de 17 Estados miembros, como Francia.

El comunicado instó a Israel a “autorizar todos los convoyes de ayuda humanitaria de las ONG internacionales y levantar los obstáculos que impiden la intervención de los trabajadores humanitarios”. Sin embargo, Alemania, que la semana pasada había endurecido su postura al suspender exportaciones de armas que pudieran ser usadas en el enclave, no se sumó a la declaración, lo que reflejó los matices que persisten en su política exterior.

When Gazans need help the most, Israel’s new restrictions on NGOs will worsen an already catastrophic situation



Israel must provide authorisation for all international NGO aid shipments and unblock essential humanitarian actors from operating



Statement↓https://t.co/eeuyDYHsmB — Kaja Kallas (@kajakallas) August 12, 2025

Mientras algunos países europeos, como Alemania, han insistido en el derecho de Israel a defenderse “en el marco del derecho internacional”, otros, como España, han calificado las acciones israelíes como un “genocidio” contra los palestinos.

En respuesta a las denuncias, Israel volvió a rechazar este martes las acusaciones sobre un cuadro de desnutrición masiva en Gaza. Naciones Unidas estima que unos 300.000 niños están en riesgo de desnutrición aguda y el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, asegura que 227 personas —incluidos 103 menores— han muerto de hambre desde el inicio de la guerra.

El Cogat, organismo del Ministerio de Defensa encargado de la administración civil en los territorios palestinos, afirmó que “no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada” y sostuvo que, tras un “examen exhaustivo”, detectó “diferencias significativas” con los casos difundidos en medios y redes sociales. Según su evaluación, la mayoría de las muertes reportadas obedecieron a enfermedades preexistentes.

Hamas calificó esta posición como un “intento desesperado y vano de ocultar un crimen documentado a nivel internacional: la hambruna sistemática de la población”.

ChatGPT Plus Bajo el calor del verano, un niño palestino carga bidones tras recolectar agua de un punto de distribución en Ciudad de Gaza, el martes 12 de agosto de 2025. Jehad Alshrafi� - AP�

En el terreno, los ataques israelíes continúan. Testigos y médicos informaron que aviones y tanques bombardearon el lunes zonas del este de Ciudad de Gaza, causando la muerte de al menos 11 personas. En el sur, un bombardeo sobre una vivienda en Khan Younis dejó cinco víctimas —entre ellas una pareja y su hijo— y un ataque contra un campamento de refugiados en la localidad costera de Mawasi provocó otras cuatro muertes. El ejército aseguró que busca minimizar el daño a civiles y que, en el último mes, ha eliminado a decenas de milicianos y destruido túneles de Hamas en el norte del enclave.

Mientras tanto, el líder de Hamas, Jalil al-Haya, tiene previsto viajar a El Cairo para una nueva ronda de negociaciones indirectas con Israel, con mediación de Estados Unidos. La última instancia de diálogo, en Qatar a fines de julio, concluyó sin avances sobre una tregua de 60 días que incluía la liberación de rehenes. Analistas advierten que una incursión prolongada en Ciudad de Gaza podría generar un nuevo desplazamiento masivo y agravar la crisis entre el millón de palestinos que permanece en la zona, en su mayoría sin hogar.

El pedido de Madonna

En medio de estas tensiones, la cantante Madonna sorprendió con un pedido dirigido al papa León XIV: que viaje a Gaza y “lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde”. En un mensaje publicado en redes sociales, motivado —según explicó— por el cumpleaños de su hijo Rocco, de 25 años, la artista expresó: “Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada”.

Madonna aclaró que no buscaba “culpar o tomar partido” y pidió la apertura completa de los corredores humanitarios. El Papa, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones su llamado a un alto el fuego inmediato y al respeto de las leyes humanitarias internacionales: “Una vez más hago un llamado para que se ponga fin de inmediato a la barbarie de esta guerra y se busque una resolución pacífica al conflicto”, dijo el mes pasado.

Agencias AFP, AP y Reuters