Ballottage: Rodolfo Hernández dijo qué haría como presidente de Colombia y habló de la causa de corrupción en su contra

BOGOTÁ.- El candidato presidencial antisistema Rodolfo Hernández dijo en una entrevista con El Tiempo que su cambio es distinto al que propone su rival en la segunda vuelta presidencial, el izquierdista Gustavo Pero, porque no expropiará y no pondrá más impuestos. Añadió que para derrotar el hambre de 22 millones de personas hay que vincular a los más pobres a los circuitos económicos de producción, especialmente en el campo, y sustituir importaciones.

Tras aparecer como el preferido en los primeros sondeos después de las elecciones del domingo, una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana muestra que Petro obtendría el triunfo en la segunda vuelta presidencial dle 19 de junio el 44,9 % de los votos frente a un 41% de Hernández. La encuesta, que consultó presencialmente a 2172 ciudadanos en 50 municipios del país entre el 31 de mayo al 2 de junio de 2022, revela que un 9,4 % de los encuestados no han definido su voto (No sabe- no responde), mientras que un 3% votaría en blanco. Un 1,7 % dijo que no votaría por ninguno de los candidatos.

Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández YURI CORTEZ - AFP

- Ingeniero, ¿cómo marcha su campaña para la segunda vuelta?

-Nosotros seguimos con la línea que traíamos, lo mismo. Nada de botar plata, nada de enloquecernos, así nos repongan esa plata. Porque esa plata es de los pobres, así a mí me reembolsen la plata no puedo permitir que se gaste plata sin necesidad y sin beneficio de inventario. Hemos gastado hasta hoy 3300 millones de pesos (873.000 dólares). Eso que dicen los otros es mentira. Si las ideas son buenas y penetran en las neuronas de los colombianos y después de un tiempo bajan a las emociones usted no tiene necesidad de gastar esa plata. Lo que tiene la necesidad es que la ciudadanía le crea que lo que usted propone es capaz de cumplirlo. Cómo entienden ustedes un país rico con un pueblo pobre. Hay 22 millones de muertos de hambre, de los cuales 17 viven con dos dólares y 5 millones con uno.

-Y ante eso, ¿usted qué le dice a la gente?

-Usted tiene dos maneras de ver: le entrega la chequera a Piedad Córdoba, se la entrega a Petro, o le entrega la chequera de Colombia a Rodolfo Hernández. Yo no tengo nada de políticos metidos aquí, recibo todo el que quiera apoyarme con su voto, pero no le negocio que voten por mí a cambio de un contrato o a cambio de un puesto. No lo vamos a hacer.

-Pero usted en los últimos días ha tenido acercamientos con el Nuevo Liberalismo y con la coalición Centro Esperanza; entonces, ¿eso cómo es?

-Yo tengo que escuchar. Si usted me invita, como me están invitando a mí, usted escucha. Usted tiene que escuchar a todos, pero no negocio, porque eso se llama acuerdo programático, acuerdo de gobernabilidad y eso entre los políticos no es nada diferente a pedir puestos y contratos. Y yo no le jalo a eso.

-Usted tiene un equipo muy pequeño, en vista de eso ¿cómo hará para escoger los ministros?

-Eso es lo que hay, gente buena. Eso sobra, gente buena. Lo que pasa es que los políticos solamente recomiendan los cómplices y los parientes. No todos los políticos, claro, pero los políticos tienen fundido dentro el gobierno cómplices o parientes, y que me digan que no.

-¿Qué diferencias concretas hay entre sus propuestas y las de Petro?

-Yo tengo una manera de hacer un cambio, yo no me pongo a expropiar, yo no me pongo a poner más impuestos cuando se están robando la plata, eso es absurdo. Imagínese, poner más impuestos para que sigan robando. Yo soy al contrario, primero vamos a hacer un diagnóstico en los diferentes sectores, qué gente hay que cambiar, qué gente sigue, que es la mayoría; y una vez hagamos ese barrido actuamos. Pero no es actuar al contrario, poner impuestos para que sigan robando más.

-Pero en concreto, ¿qué impuestos bajaría?

-Yo creo que hay que revisar el IVA y poner un impuesto al consumo y ponerlo que la gente lo pueda pagar. Pero imagínese casi el 20%. Por ejemplo, yo que soy constructor, compro 1000 millones de hierro y son 200 millones en impuestos, eso es una locura. Entonces la gente que quiere eludirlo trae contrabando y vende el hierro sin IVA. Vamos a racionalizar eso.

- ¿En materia de control de la inflación qué propone?

-Ofertas, ofertas. Hay que poner a producir el país. Estos politiqueros destruyeron el campo. ¿Cómo lo destruyeron? Trayendo hasta yuca importada, imagínese eso. No somos capaces de producir lo que nos comemos, es un desastre. Y usted mira la hoja de vida de los ministros y son una belleza, mejor imposible. Pero esos yuppies destruyeron el campo, destruyeron la producción industrial, hay que empezar a reconstruir.

- ¿Qué propone en materia de salud?

-Hay que mirar cómo es la línea, buscar en dónde están malgastando, lujos y robos y cortar esa línea. Yo creo que si volvemos eficiente y eficaz la aplicación de la plata en ese sector, con la misma plata se puede prestar un mejor servicio. Y pagarles a los médicos, de por Dios, esos médicos les toman el pelo más de un año para pagarles los honorarios; tras de que sean por poquitos entonces imagínese usted un año esperando que le paguen.

-Usted dice que en el país hay 22 millones de muertos de hambre, ¿cómo luchar contra el hambre?

-La única manera es empezar a vincularlos dentro de los circuitos económicos de la producción. Y lo más fácil de vincular es esa gran fábrica que es el campo. Tenemos la tierra, tenemos la gente, tenemos algo de tecnología, tenemos el mercado asegurado. Todo lo que produzcamos en comida lo vendemos, entonces debemos empezar a sustituir importaciones y cuando usted hace esto está generando empleo.

-Usted habla de lucha contra la corrupción, ¿pero cuál es el caso por el que lo están investigando en Bucaramanga?

-No es un caso, son 200. Los politiqueros no querían que yo siguiera en la alcaldía y empezaron a meterme demandas administrativas, penales y fiscales: 200. De esas 200, me archivaron 162, lo que quiere decir que había 162 totalmente infundadas, porque el objetivo era sacarme porque nos lo dejaba robar. Aunque suene increíble, pero es cierto, el procurador de la época, Fernando Carrillo, se prestaba para eso. Me sacaron cinco veces de la alcaldía. La última vez me sacaron por tres meses, entonces yo renuncié.

-¿Pero eso significa que le quedaron 38?

-Sí, señor quedaron 38 pero de esas 38, 17 eran penales y de esas quedó una, que es interés indebido de contrato a favor de terceros.

-¿Y eso cómo es?

-Dicen que yo me interesé en darle un contrato a un señor Alarcón, ingeniero químico, que yo no conocía, para que él se ganara 30 millones de pesos. Ese es el cuento más reforzado. Llevan cuatro años en eso.

-¿Y eso en qué está?

-¿Sabe qué dicen cuando llegan a la audiencia? La han aplazado cuatro veces. Dice el fiscal que investiga, ‘señor juez, agradezco la apertura de la audiencia, pero pido su aplazamiento porque no tengo pruebas’. Y así lo hace repetitivamente. Me citaron ahorita para el 21 de julio, pero para qué hacen eso, para desprestigiarme y dar papaya para que usted me haga esa pregunta.

-Si usted es presidente va a necesitar del Congreso y usted hoy no tiene ninguna mayoría en el Legislativo…

-Eso no se necesita. Mentiras, eso lo inventaron los politiqueros. Son tan descarados que ya saben que hay que sobornar el Congreso. Darle mermelada. Quiere decir que el mismo gobierno soborna a los parlamentarios, eso es un delito, eso no se puede.

-¿Y qué va a hacer?

-Todos los días, a las siete de la mañana, el presidente de la república hace una conferencia de prensa. Y por ejemplo, se gasta el doctor Duque 4350 millones de pesos al día, sábado y domingo también. Vamos a bajar ese gasto diario de manera drástica y esa plática que se ahorre se la vamos entregar a los muchachos pobres para abonarles a las hipotecas del Icetex o a los compromisos financieros. Entonces para eso necesito una ley. Paso la ley con mensaje de urgencia. Yo quiero ver cuáles parlamentarios se van a oponer a que esa plata que se ahorre se la abonen a los muchachos pobres del Icetex. Vamos a ver qué pasa.

-¿Cómo es ese asunto que usted planteó de declarar el estado de conmoción interior si es presidente?

-Esto hay que someterlo a una revisión de abogados que sepan, porque yo lo que hice fue ese decreto de acuerdo con mi real saber y entender. Se trata de agilizar el proceso de ahorro para poder ayudar a los más pobres. Eso es todo, no es mala intención, no es ver a quién atacamos. Vamos a atacar es a los ladrones, vamos a atacar el despilfarro, vamos a atajar los lujos, vamos a atacar todas esas pilatunas que hacen los politiqueros que compran votos con plata robada y le regala a la ciudadanía la ruina que estamos viviendo.

Por Jorge E. Meléndez

El Tiempo/GDA