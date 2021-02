Black History Month: por qué es el mes de los homenajes a los afroamericanos

Martin Luther King es recordado en el Black History Month. El evento se celebró por primera vez, durante una semana, en febrero de 1926 porque la fecha incluía los cumpleaños de Abraham Lincoln y Frederick Douglass. Fuente: Archivo - Crédito: NYT

En febrero se celebra el Black History Month, el mes de la Historia Afroamericana en los Estados Unidos y Canadá, esta festividad destaca los logros de los afroamericanos y reconoce su papel central en la historia. Este año, y por la pandemia, los homenajes inundaron las redes sociales.

"El mes de la Historia Afroamericana no es un símbolo. Es un homenaje especial, un momento de reconocimiento, reflexión e inspiración, que cobra vida en actividades reales y continuas durante todo el año", aseguró Evelyn Brooks, presidenta de la Asociación para el Estudio de la Vida e Historia Afroamericana ASALH durante la inauguración del Black History Month.

El Black History Month tuvo sus orígenes en 1915 cuando el historiador y autor Dr. Carter G. Woodson fundó la Asociación para el "Estudio de la Vida e Historia de los Negros". A través de esta organización inició la primera "Semana de la Historia Negra" en febrero de 1926. El Dr. Woodson seleccionó la semana de febrero que incluía los cumpleaños de Abraham Lincoln y Frederick Douglass, dos figuras clave en la historia de los afroamericanos.

Martin Luther King Jr., Malcolm X, Tommie Smith y John Carlos, Barack Obama, Alicia Garza, Opal Tometi y Patrisse Cullors son algunas de las personalidades que destacan por sus luchas a favor de los afroamericanos pero hay otros nombres que también sobresalen.

"Hoy me enorgullece honrar a Tarana Burke, una activista de derechos civiles del Bronx y fundadora del movimiento #MeToo", mencionó Chuck Schumer, senador de Nueva York.

En Estados Unidos, tener esclavos fue legal hasta 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln aprobó la abolición de la esclavitud.

Hasta los años 60 la población afroamericana tenía menos derechos que la población blanca: no podían votar, no podían sentarse al lado de gente blanca en autobuses y restaurantes, cobraban menos que los trabajadores blancos y no podían ocupar cargos directivos.

"Esta celebración es un momento para que las personas se reúnan y, con suerte, aprendan lecciones para el presente y el futuro. Es el momento de honrar el compromiso de aprender y permanecer unidos contra el racismo. Es el momento de recuperar la historia y volver a imaginar cómo se contará nuestra historia compartida en el futuro", aseguró Catherine Ross editora del National Caribbean Heritage Museum del Black History Month 2020.

"Nunca hemos cumplido plenamente con los principios fundacionales de esta nación, pero nuestra Administración está comprometida a terminar el trabajo que queda por hacer. Ya es hora de enfrentar las profundas desigualdades raciales y el racismo sistémico y cumplir la promesa de Estados Unidos para todos", aseguró Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, con este mensaje se unió al #BlackHistoryMonth

La celebración también se expande a Canadá, donde cada febrero se invita a personas participar en las festividades y eventos que honran el legado de los canadienses y sus comunidades. Ellos han sido parte de la configuración del patrimonio desde la llegada de Mathieu Da Costa, un navegante e intérprete, cuya presencia en Canadá se remonta a principios del siglo XVII.

En febrero de 2008, el senador Donald Oliver presentó ante el Senado la Moción para reconocer las contribuciones de los canadienses afroamericanos y febrero como el Black History Month. Recibió la aprobación unánime y fue adoptada el 4 de marzo de 2008.

