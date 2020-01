María Palacios, arrestada ayer, dijo que era dinero para PDVSA Fuente: Reuters - Crédito: David Mercado

LA PAZ.- Luego de que ayer las autoridades de Bolivia detuvieran en el aeropuerto de El Alto a una mujer que iba a tomar un vuelo a Buenos Aires y que llevaba en su equipaje 100 mil dólares sin declarar, desde el gobierno interino de Jeanine Áñez aseguran que el dinero era para cubrir los gastos del exmandatario Evo Morales, quien renunció en noviembre pasado y que desde fines de diciembre se encuentra asilado en la Argentina.

"Nos preocupan estos temas porque sigue saliendo dinero de los bolivianos y está claramente yendo a financiar un evento del señor Evo Morales", dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien aseguró además que el monto iba a destinarse al acto que el aymara encabezará el 22 de enero en el estadio del club de fútbol San Lorenzo.

" La señora tendrá que explicar ante la Justicia de dónde es el dinero, qué estaban financiando. Nosotros presumimos que este dinero era para financiar el terrorismo, para financiar a Evo Morales. Esta señora estaba trabajando con Juan Ramón Quintana y en la empresa PDVSA, la empresa venezolana y Venezuela es quien ha estado financiando el narcoterrorismo en nuestro país", afirmó.

Por su parte desde la Dirección General de Migración informaron que la mujer, identificada como María Palacios, tiene registrados 69 viajes de los cuales más del 50% se realizaron desde septiembre del 2019, según lo publicado por el diario El Deber."El flujo migratorio es muy peculiar, la mayoría de los viajes de la señora Palacios coinciden con los diferentes conflictos y hechos sociales de gran relevancia para el país desde el 2003", agregaron.

Desde el gobierno de Áñez aseguran que la detenida tenía un vínculo laboral con Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Morales. Sin embargo, Palacios lo niega. "Ministro, es falso, yo no lo conozco a Ramón de la Quintana. No es justo, no lo conozco", se defendió la mujer.

"Quiero decirles que no tengo nada con Juan Ramón Quintana, un año he estado sin trabajo por culpa del MAS. Me han pedido que sea militante y yo he renunciado por eso al Ministerio de Trabajo y un año me han cerrado las puertas para todos los que hemos trabajado para ese gobierno", indicó.

La otra versión

Palacios, en un breve contacto con la prensa, negó tener relaciones con el MAS pero no pudo explicar de dónde obtuvo los 100 mil dólares que pretendía sacar de manera ilícita del país. Dijo que no declaró el dinero ante la Aduana porque temía que los funcionarios no la entendieran. En Bolivia, los ciudadanos pueden sacar sin registro hasta diez mil dólares. En caso de querer viajar con un monto mayor, deben avisar a las autoridades.

" El dinero era para pagar sueldos, viáticos y hoteles de todas las personas que están trabajando allá porque somos auditores, tengo un informe de auditoría y las planillas. Tenía que pagar allá [en la Argentina] al personal de PDVSA Argentina, PDVSA Bolivia, y a otras empresas a las que hay que pagarle", señaló.

Tras estas declaraciones, la Justicia intervino las oficinas de Petróleos de Venezuela S.A., en el marco de las investigaciones por el caso que fue denunciado como de contrabando de dinero hacia la Argentina.

El arresto de Palacios se da en medio de la decisión del gobierno transitorio de Bolivia de activar una orden de apremio internacional contra el expresidente Morales.

