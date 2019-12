El expresidente tiene planeado reunir a mil dirigentes de su partido este domingo para evaluar los posibles candidatos en las próximas elecciones Fuente: AFP

Activo en las redes sociales desde que llegó a la Argentina para solicitar refugio, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, pasó unas horas de la Navidad junto a la comunidad boliviana en el país y se mostró junto a niños en un intento por reforzar su figura política, golpeada tras las elecciones de octubre que fueron denunciadas por fraudulentas, que desataron protestas masivas en las calles y que provocaron la muerte de varios civiles y su renuncia a principios de noviembre.

"En esta Navidad que comparto con los niños y niñas de la comunidad boliviana en #Argentina, renuevo mi compromiso de seguir luchando por las nuevas generaciones para dejarles un país libre, digno y soberano", escribió el exmandatario junto a un video del momento. Además agradeció "a la comunidad boliviana por tanto cariño y por no olvidar los logros de nuestra Revolución Democrática y Cultural".

Ayer, también en redes sociales, Morales había publicado otro video por Navidad en el que aseguró que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), volverá "en corto tiempo para continuar" la "revolución democrática cultural" en su país.

"Desde Argentina nos encontramos coordinando con movimientos sociales para recuperar la democracia en nuestra querida Bolivia", aseguró en Twitter. Morales denunció otra vez que sufrió un golpe de Estado tras las elecciones generales del 20 de octubre en las que afirma que salió ganador en primera vuelta y recordó en el video los logros de su gestión y se mostró confiado en que el MAS volverá al poder en Bolivia.

"En corto tiempo, gracias a nuestro proceso de cambio, liberamos Bolivia en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, y este proceso debe volver. Volveremos en corto tiempo como siempre millones y millones democráticamente para continuar con nuestra revolución democrática cultural", aseguró.

Asimismo, en una entrevista, advirtió: "Por razones de seguridad no podría detallar todo el plan que tenemos para volver a Bolivia. Uno tiene que volver a su país, y no se puede entender; el gobierno de facto, no es de transición. Si fuera de transición no empezaría a cambiar políticas económicas, programas sociales, solo garantiza (solo debería garantizar) elecciones".

Morales, designado jefe de campaña del MAS, tiene planeado reunir a mil dirigentes de su partido este domingo para evaluar los posibles candidatos en las próximas elecciones de su país, que aun no fueron convocadas por el gobierno de Jeanine Áñez, quien asumió tras la renuncia del aymara en una sesión sin quórum. Mientras tanto, los fiscales emitieron una orden de arresto contra Morales por sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo, promovida por el gobierno de Añez.

Ante su confirmación de que no será candidato, Andrónico Rodríguez, del MAS, encabeza la intención de voto, con un 23%, seguido por el expresidente Carlos Mesa, con un 21%, según una encuesta publicada por el diario boliviano Página Siete.

Agencias Reuters y Télam