Bolivia: los primeros resultados indican que Evo deberá ir a un ballottage

LA PAZ.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia difundió esta noche los primeros cómputos provisorios que dan un 45,7% a favor del presidente Evo Morales y 37,8% por el opositor de centroizquierda Carlos Mesa, con el 83% de los votos escrutados por un sistema de conteo rápido. Si se confirma esa tendencia y Evo no llega a sacar más de diez puntos de diferencia con su opositor, habrá una segunda vuelta el 15 de diciembre.

En caso de concretarse el ballotage, gran parte de la oposición ya anticipó que se volcaría por Mesa. Sin embargo, el 17% de los votos que aún no fueron contabilizados proviene de la "Bolivia profunda", zonas rurales y alejadas que normalmente respaldan al presidente. Por lo que la tendencia se puede seguir modificando durante la noche.

Más temprano los candidatos opositores habían expresado su temor a un fraude, especialmente en la zonas más alejadas. "No confío en la transparencia del proceso, el Tribunal Supremo Electoral nos ha demostrado que es un brazo operativo del gobierno, nuestra desconfianza es muy alta", dijo el centroizquierdista Carlos Mesa, expresidente (2003-2005) y principal candidato opositor.

De la misma forma se expresó el candidato de centroderecha y también expresidente Jorge Quiroga (2001-2002). "Este tribunal de asco. Son realmente sicarios de la democracia", señaló Quiroga. Y recordó que es el mimo tribunal que había dicho en 2016 que si el pueblo votaba en contra de la reelección en el referéndum, el gobierno actual no podrían ser candidato. "Y luego, al año siguiente lo inscriben al presidente como si no pasase nada. Y yo no quiero que mi país se convierta en una 'madurolandia' a la venozolana", concluyó Quiroga.

Evo Morales, por su parte llegó caminado sonriente a una escuela de la región del Chapare, en la zona central boliviana de Cochabamba. "Somos muy optimistas, tenemos mucha confianza, pero fundamentalmente confianza en la democracia", aseguró.

La jornada electoral había transcurrido con sorprendente calma en todo el país, teniendo en cuenta el duro clima de campaña y las denuncias de que habría fraude. En el centro de esta capital, a dos cuadras del palacio presidencial, los votantes hacían fila hacia el mediodía en el gimnasio del colegio Santa Ana. Las cholas con las típicas polleras coloridas y el sombrero bombín se mezclaban en la fila con otras de vestimenta occidental.

Cumpliendo con las normativas locales, frente a cada votante el presidente de mesa hacía una ostentosa exhibición con los brazos en alto de la papeleta de votación con nombres de todos los candidatos y repetía la frase: "¡Papeleta en blanco!", antes de entregarla a cada votante que ingresaba al cuarto oscuro y marcaba con una lapicera el candidato de su preferencia, para luego salir y depositar su voto en la urna.

"Yo creo que el tiempo de Evo ya se acabó", se animó a decir a la nacion ya fuera de la escuela Yerko Choque, estudiante de Derecho de 23 años. "Reconozco lo que hizo para sacar a mucha gente de la pobreza, pero ya debe dejar el poder a otros", agregó.

De pocas palabras, la vendedora ambulante Marta Serrate, de 53 años, que vende caldos y pollo en la esquina de la escuela, no duda en decir que "Evo es el único que va a seguir trabajando por nosotros, los pobres".

Para Pablo Stefanoni, autor del libro "La revolución de Evo: de la coca al palacio", "la gran dificultad que enfrentó la oposición política es el exitoso programa económico de Evo. Hace 14 años que tiene el mismo ministro de Economía, Luis Arce Catacora, que tiene un programa económico estable", explicó Stefanoni.

"La oposición dice que Evo se está comiendo las reservas, pero lo cierto es que junto muchas reservas en los tiempos de vacas gordas, lo que le dio margen para estos tiempos de bajos precios de las commodities. Por eso es difícil derrotar a Evo sólo con la amenaza de que esto no se sostiene en el tiempo".