Nueva York: las impactantes imágenes del Central Park bajo la nieve

Nueva York vivió el fin de semana la primera gran nevada de la temporada con temperaturas heladas y ráfagas de viento intensas. La tormenta que avanzó sobre la ciudad generó las primeras acumulaciones significativas que dejaron paisajes de sitos icónicos y atracciones teñidas de blanco.

La gente se reúne en Central Park después de la nevada Adam Gray - FR172090 AP

La acumulación moderada de nieve en Manhattan y en sectores ubicados al norte y al oeste de la ciudad dejó postales impresionantes del Central Park.

Central Park teñido de blanco CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La tormenta comenzó a desarrollarse a última hora del sábado y se extendió durante la madrugada y la mañana del domingo. Afectó a la ciudad de Nueva York, zonas suburbanas y sectores de Long Island. En Staten Island, de Queens y Brooklyn, además de amplias zonas de Long Island, los registros fueron más altos.

En Manhattan y en sectores ubicados al norte y al oeste de la ciudad, la acumulación resultó moderada Adam Gray - FR172090 AP

En Manhattan y zonas cercanas al norte y oeste de la ciudad, la nevada dejó entre 2,5 a 7,6 centímetros. En Staten Island y en sectores de Queens y Brooklyn entre 7,6 a 15,2 centímetros y en Long Island, especialmente en áreas centrales y orientales, alrededor de 20,3 centímetros.

Central Park, cubierto de nieve CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Como seguirá el clima en Nueva York

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que el comienzo de la semana continuará marcado por aire frío, el más intenso de la temporada hasta el momento. A partir del martes, el panorama empezará a modificarse lentamente, lo que permitirá una subida progresiva de las marcas.

Una persona pasea a su perro por el East River frente al Puente de Brooklyn durante la nevada, el domingo 14 de diciembre de 2025, en el distrito de Brooklyn de Nueva York Adam Gray - FR172090 AP

El miércoles las máximas volverán a ubicarse cerca de lo normal para esta época del año, con registros en torno a los 6°C a 7°C. Las previsiones meteorológicas no esperan precipitaciones asociadas a ese sistema.