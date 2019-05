Bolsonaro advierte a los argentinos para que no voten por Cristina Kirchner

Fuente: LA NACION

Alberto Armendáriz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de mayo de 2019 • 20:07

RIO DE JANEIRO ( Corresponsal en Brasil).- En medio de la crisis venezolana, que ha afectado a toda América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo un contundente llamado para que en las elecciones de octubre los argentinos no vuelvan a votar a Cristina Kirchner y evitar así que nuestro país se convierta "en otra Venezuela".

"Nadie va a involucrarse en cuestiones fuera del país, pero yo como ciudadano, y todos aquí como ciudadanos, estamos preocupados por la posibilidad de que vuelva el gobierno anterior a Mauricio Macri. La presidenta anterior estaba vinculada a Dilma (Rousseff), a Lula (da Silva), a la Venezuela de (Nicolás) Maduro y de (Hugo) Chávez, a Cuba... Si vuelve, la Argentina con seguridad va a entrar en una situación semejante a la de Venezuela", advirtió el mandatario brasileño durante su ya tradicional transmisión de Facebook Live de los jueves.

Bolsonaro, y su recomendación para la Argentina 12:06

Video

Bolsonaro, quien viajará por primera vez a Buenos Aires como presidente el próximo 6 de junio, estaba acompañado en su mensaje por el poderoso general Augusto Heleno, ministro a cargo del Gabinete de Seguridad Institucional, por el empresario Luciano Hang, dueño de la gigante tienda de departamentos Havan, y por una intérprete de lenguaje de señas. Fue Havan quien relacionó primero la situación de Venezuela a la de la Argentina, al apuntar la necesidad de que Brasil apruebe cuanto antes la ambiciosa propuesta de reforma jubilatoria impulsada por el gobierno.

"No podemos convertirnos en una Argentina. Tenemos que aprobar la reforma previsional", dijo Hang, un reconocido simpatizante de Bolsonaro desde el inicio de su campaña presidencial, el año pasado.

El mandatario tomó entonces la palabra y luego, para que no quedaran dudas, arremetió: "Yo espero que nuestros hermanos argentinos tomen consciencia. Si a (Mauricio) Macri no le está yendo bien, paciencia; hay que luchar para que mejore o (votar) a alguien en la línea de él. Pero Cristina Kirchner no puede volver. A mi entender, los efectos serán para todo el pueblo argentino y para nosotros también. El posible voto a favor de Cristina Kirchner -que pido a Dios que no ocurra- convertirá a nuestra querida Argentina en otra Venezuela, y no queremos eso".

No es la primera vez que Bolsonaro ataca a la expresidenta argentina, pero hasta ahora nunca lo había hecho de manera tan fuerte y en el contexto de las próximas elecciones generales en nuestro país.

Más temprano, uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, compartió en su cuenta de Twitter una foto tomada ayer en la residencia del embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños, quien lo había invitado a un almuerzo informal el Día del Trabajador.

"Después de regresar de la frontera con Venezuela, almuerzo con el embajador argentino Magariños y nuestras señoras. Tratamos de unión comercial y de cómo nuestros países pueden ayudar a frenar el retorno del fallido socialismo a la región. Argentina puede contar con Brasil en la búsqueda de prosperidad en la región", escribió el diputado e hijo presidencial.