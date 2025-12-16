Cuánto van a cobrar por visitar la Fontana di Trevi

Las autoridades de Roma establecieron el cobro de un ticket de ingreso para los visitantes de la Fontana di Trevi a partir del 7 de enero. La medida busca limitar la afluencia y proteger al monumento más visitado de la ciudad después del Coliseo.

El costo de la entrada a la Fontana di Trevi

Los turistas que deseen visitar la Fontana di Trevi deben pagar 2 euros. La decisión se tomó después de analizar la situación de la emblemática fuente de La Dolce Vita, un monumento que suele ser tomado por asalto por legiones de visitantes.

Comenzarán a cobrar la visita a la Fontana di Trevi, únicamente para turistas extranjeros Agencia AFP - AFP�

La medida busca limitar el acceso y proteger el monumento de la enorme afluencia, mientras que los romanos, es decir los locales, no deben pagar el ticket.

Según adelantó el Corriere della Sera, a partir del 7 de enero se dispondrán dos carriles, uno de los carriles es para turistas y el otro para romanos. Estarán señalizados con postes de latón más elegantes que las barreras actuales. Los visitantes tendrán la opción de pagar con tarjeta de crédito.

Las autoridades de la Comuna de Roma decidieron implementar el pago de la entrada el 7 de enero, después de la Epifanía, cuando terminan las vacaciones de Navidad, una decisión que representa una “moratoria por las fiestas”. Las autoridades evitan así un rebote de impopularidad al no implementar el cobro ahora. Se espera otra oleada de visitantes justamente para el receso invernal. Se esperan números récord para Roma. La ciudad cierra el Jubileo y ocurrirá el tradicional concertone de fin de año en el Circo Massimo.

Los visitantes deberán pagar 2 euros para poder visitar la Fontana di Trevi Shutterstock - Shutterstock

El Ente para el Turismo calculó 338.100 llegadas (un incremento del 2,92% con respecto a 2024) y 770.200 presencias (un incremento del 2,39%) entre el 23 y el 28 diciembre. Se espera un ulterior incremento para Año Nuevo.

El impacto económico y la justificación de la medida

La introducción de un ticket de entrada en la Fontana di Trevi transformará el monumento en una gran fuente de ingresos para Roma, subrayo el Corriere della Sera. Se estima una posible ganancia de 20 millones de euros para las arcas de la ciudad.

El destino de los ingresos procedentes de la entrada es la inversión en mejorar la oferta y los servicios turísticos, como sucede con la tasa turística. Esos fondos se destinan a proyectos de gran alcance e incluyen la mejora medioambiental, el mantenimiento de carreteras, la modernización de la red de transporte público y la rehabilitación y restauración de fuentes históricas.

El destino de los ingresos procedentes de la entrada a la Fontana di Trevi es la inversión en mejorar la oferta y los servicios turísticos FILIPPO MONTEFORTE - AFP

La propuesta obtuvo un amplio apoyo. El alcalde, Roberto Gualtieri, la definió muchas veces como una: “opción muy concreta” para frenar la afluencia de visitantes, que de otro modo sería inmanejable, mientras que la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, promovió la medida un año atrás, con el fin de “capitalizar nuestra riqueza” y regular los flujos de visitantes. Santanchè también se mostró a favor de un sistema de reservas capaz de limitar las aglomeraciones y la “disneylandización” de la “Grande Bellezza” de Roma, rehén del hiper turismo.

La gestión de visitantes

La Fontana di Trevi sigue el ejemplo del Panteón. Este monumento imponente, construido hace casi dos mil años y lleno de historia del centro histórico, también decidió introducir un ticket de entrada de 5 euros en julio de 2023.

La Fontana di Trevi es una obra relativamente reciente, ya que, se completó en 1762 gracias a un proyecto de Nicola Salvi. Se ubicó justo en el lugar que marcó el final de un acueducto en el cruce de tres vías, de allí proviene el nombre fontana de “Trevi”. Desde el 22 de diciembre pasado, ya existe un sistema para limitar el acceso de los ríos de personas a la fuente, ya que solo 400 personas pueden estar al mismo tiempo en la zona de la famosa fuente barroca. En esta fuente, por tradición, se debe lanzar una moneda para la buena suerte y para volver.

La Fontana di Trevi atrajo a 5,3 millones de visitantes en el primer semestre del año EFE

Esta atracción que miles de visitantes extranjeros sueñan con visitar, atrajo a más de 5,3 millones de visitantes solo en el primer semestre de este año, superando al Panteón en todo 2024, que registró 4.086.947 entradas. El Anfiteatro Flavio, es decir el Coliseo, sigue siendo el líder absoluto, ya que, registró 14.733.395 entradas y 101.902.884 euros de ingresos en 2024.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Elisabetta Piqué.