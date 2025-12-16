Perú: un cantante se electrocutó durante un show en vivo en Lima y sufrió quemaduras

Un músico peruano se electrocutó este fin de semana durante un show en el centro de Lima a raíz de una presunta falla eléctrica en el sistema de sonido. Tras el incidente, que generó preocupación en el público, debió ser hospitalizado por complicaciones respiratorias y quemaduras, aunque luego recibió el alta médica.

Carlos “Mono” Suárez, líder de la banda Mi Mejor Amigo Scott, se recuperó favorablemente, pese a lo sucedido. Contó a través de sus redes sociales que recibió una potente descarga eléctrica al tocar el micrófono mientras tocaba su instrumento en el escenario del bar Yacana Quilca.

Video del cantante peruano

Suárez relató que estuvo inmovilizado por la corriente durante aproximadamente siete segundos antes de caer al suelo.

Según se ve en un video difundido en X, uno de sus compañeros de banda logró desconectar el cable del micrófono y evitar que siguiera recibiendo la descarga.

El músico fue dado de alta

Después recibir atención en un hospital cercano al bar, Suárez fue dado de alta y confirmó en sus redes sociales que se recuperaba en su hogar.

“Chicos estoy estable, no hubo heridas graves, nada más dos quemaduras. Gracias por su preocupación”, escribió en una historia de Instagram para llevar tranquilidad a sus familiares, amigos y fans.