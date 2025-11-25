Brasil: un árbol de Navidad de más de 20 metros se desplomó mientras lo instalaban y aplastó a un hombre

Un árbol de Navidad de 23 metros de altura se desplomó el domingo por la mañana mientras estaba siendo instalado en la plaza de San Sebastián, centro de la ciudad de Manaos. El incidente resultó en la muerte de un hombre, quien perdió la vida tras ser aplastado por el objeto decorativo. Un segundo individuo está internado.

Como muestran las imágenes que se viralizaron en la red social X, una grúa que pertenecía a la empresa encargada de instalar el árbol sufrió un desperfecto mientras manipulaba la pieza, que se soltó y cayó sobre dos sujetos. El resto de las personas en el lugar lograron escapar a tiempo y ponerse a resguardo.

Brasil: un árbol de Navidad de más de 20 metros se desplomó mientras lo instalaban, aplastó y mató a un hombre

Según informó CNN Brasil, el Cuerpo de Bomberos Militares del Amazonas y el SAMU (Servicio Móvil de Atención de Emergencias) acudieron al lugar y rescataron a las dos víctimas. Ambas fueron trasladadas de inmediato a un centro de salud cercano. Una de ellas no sobrevivió a las heridas mientras que la otra se encuentra estable.

El gobierno del estado amazónico lamentó el incidente, abrió una investigación e informó que la compañía contratada para llevar a cabo la instalación, a través de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa, presentó la documentación requerida para este tipo de operaciones, la cual será entregada a las autoridades competentes.

Antecedente en Río de Janeiro

El pasado diciembre, un hecho similar sorprendió a la costa de Maricá, en la región metropolitana de Río de Janeiro, cuando un árbol de Navidad flotante de aproximadamente 56 metros de alto se derrumbó producto de los fuertes vientos que antecedían a una tormenta, aplastó y mató a un joven que trabajaba en el lugar.

El fallecido, que fue identificado como Vinícius dos Santos Abreu, realizaba tareas de instalación en la estructura y el personal de Defensa Civil le había pedido que descendiera por el temporal que se avecinaba. Sin embargo, no llegó a alejarse a tiempo y la enorme torre flotante cayó sobre él en cuestión de segundos.

Minutos después del accidente fue trasladado al Hospital Conde Modesto Leal, a donde llegó sin vida. Los otros heridos fueron derivados al Hospital Municipal Ernesto Che Guevara y se les dio el alta en cuestión de horas.

El árbol de Navidad flotante que se desmoronó era de los atractivos turísticos más convocantes de la zona y estaba próxima a inaugurarse. El montaje completo fue realizado por la empresa “Estrutend Estruturas para Eventos”, que firmó un contrato de 19 millones de reales con el municipio para la instalación de la estructura.

El alcalde Fabiano Horta abrió entonces una investigación para esclarecer lo sucedido. Resaltó que “las condiciones climáticas en el momento del incidente eran atípicas y que las autoridades de la ciudad actuaron rápidamente para dar a conocer las condiciones climáticas”. Se decretaron dos días de duelo.