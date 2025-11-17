Estados Unidos: una joven se cayó de un monopatín eléctrico y fue atropellada por un auto
El incidente, que ocurrió en la noche del viernes sobre la avenida Union de Memphis, fue registrado por una cámara de seguridad instalada en la vía pública
Una joven de 18 años resultó herida este viernes por la noche en Memphis, Tennessee, luego de caer de un monopatín eléctrico y ser atropellada por un vehículo que avanzó sin verla, según informaron medios locales.
El hecho ocurrió sobre avenida Union, donde la mujer circulaba a bordo de un scooter y perdió el control al pasar por un desnivel. Cayó entonces frente a un auto detenido en un semáforo, la conductora avanzó cuando la luz cambió y pasó por encima de ella. Las imágenes del hecho fueron captadas por una cámara de seguridad.
De acuerdo con el reporte policial, difundido en las últimas horas por el medio FOX13 Memphis, la joven permaneció varios segundos tendida en el suelo antes de que el semáforo se pusiera en verde.
El Toyota RAV4 involucrado avanzó y arrastró a la víctima unos metros hacia dentro de la calle. La mujer fue trasladada a un hospital y dada de alta horas después, únicamente con moretones en la cara y un brazo.
La conductora declaró ante las fuerzas de seguridad locales haberse detenido al escuchar gritos que provenían desde debajo del vehículo. Las autoridades señalaron que la mujer al volante se encontraba “desatenta” cuando sucedió el imprevisto. En consecuencia, le labraron una infracción por no observar el entorno.
Vecinos consultados por el portal señalaron que este tipo de episodios refuerzan la preocupación por el uso de monopatines eléctricos en la ciudad. “Manejé uno y es muy fácil que pueda pasar algo así”, dijo Steve Jenkins.
Otros sostuvieron que no es inusual que los conductores avancen sin notar obstáculo frente al vehículo. “Mirás el celular, la luz está en verde y avanzás sin ver lo que está cerca del suelo”, comentó Edward Allen.
Un hecho de características similares ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo mientras huía de la Policía. El trágico episodio sucedió en la autopista 110, a la altura de la salida de la Avenida 43, en el barrio conocido bajo el nombre de Montecito Heights.
El operativo había comenzado unos minutos antes, alrededor de las 20:30, cuando la víctima y conductor del vehículo presuntamente robado se negó a detenerse ante un patrullero del Departamento de Policía local.
De acuerdo al parte oficial, el sospechoso -cuya identidad aún no fue dada a conocer- quiso escapar, perdió el control del vehículo y chocó contra un separador central en el carril norte. Mientras los helicópteros de noticias transmitían la escena en directo, el hombre salió por una de las ventanillas de la camioneta e intentó escapar.
Las imágenes muestran cómo el sospechoso, que vestía una campera azul, escaló el separador, tropezó y cayó hacia los carriles en sentido sur, donde fue embestido por una camioneta que no logró reaccionar a tiempo.
Agentes le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los paramédicos, pero el hombre murió minutos después producto de las heridas, confirmó el Departamento de Bomberos local.
