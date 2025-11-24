Italia: un acróbata chileno de 26 años murió en pleno show tras sufrir un accidente en el “globo de la muerte”

Un acróbata chileno de 26 años murió durante una función del Real Circo Imperial en Sant’Anastasia, en la provincia de Nápoles, Italia, tras caer mientras realizaba una maniobra en el “globo de la muerte”. El accidente ocurrió frente a una gran cantidad de espectadores, muchos de ellos niños, y dejó también a un motociclista mexicano de 43 años en estado crítico.

El número acrobático incluía a tres motociclistas que circulaban dentro de una estructura esférica de acero iluminada únicamente por luces LED adheridas a sus trajes, según informó el medio italiano La Sicilia. Durante la secuencia, el joven chileno perdió el control y cayó al centro de la esfera, lo que provocó que los otros dos artistas colisionaran cuando intentaron esquivarlo. El tercer participante, un colombiano de la misma edad que la víctima fatal, resultó con heridas menores.

El acróbata chileno cayó en en el centro de la esfera y los otros dos participantes chocaron contra él

En uno de los videos que circulan en redes, se escucha al locutor del espectáculo cuando intenta calmar al público mientras aún se desconocía la gravedad de lo sucedido. Tras el impacto, se encendieron las luces de la carpa y los equipos de emergencia ingresaron de inmediato para asistir a los tres artistas.

Las autoridades señalaron que, por el momento, no se divulgarán las identidades de los involucrados debido a que sus respectivas familias, todas residentes en el extranjero, aún no fueron notificadas oficialmente.

Segundos después del choque entre los motociclistas, se encendieron las luces del circo

El Real Circo Imperial es una empresa familiar, fundada a principios del siglo XX por Arnaldo Dell’Acqua, según indicó La Sicilia. Esta compañía de circo alberga a más de cien animales exóticos. “Nuestra historia es de dolor y renacimiento, de aplausos y sacrificio”, define su propia página web.

En tanto, a partir de este hecho, comenzó una investigación. Los agentes de la comisaría de Sant’Anastasia y especialistas de la sección de investigación de la Unidad de Investigación de Castello di Cisterna se hicieron presentes en el lugar donde se llevó a cabo el espectáculo, según consignó el medio Il Mattino.

El alcalde de Sant’Anastasia, Domenico Esposito, expresó su conmoción ante el hecho y envió sus condolencia a las familias afectadas por la situación.

“Esta es una tragedia muy dolorosa, casi devastadora, diría yo. Sé que había muchos niños presentes que presenciaron esta tragedia”, afirmó. También dijo que supone que la compañía organizadora del espectáculo contaba con todas las autorizaciones necesarias y agregó que poner a tres motociclistas a manejar dentro de una rueda es “bastante delicado”.