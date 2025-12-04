Un hombre de 55 años murió este lunes tras ser golpeado por una barra durante un entrenamiento en un gimnasio en el municipio brasilero de Olinda. La víctima, Ronald José Salvador Montenegro, recibió el impacto en el pecho, fue rescatado y trasladado por el personal del gimnasio a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Río Doce, pero no sobrevivió.

El accidente, ocurrido el lunes 1º de diciembre, fue registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes, se puede ver a Ronald haciendo press de banca con barra libre. Según especialistas, un agarre incorrecto pudo haber causado el accidente .

El equipo se le resbaló de las manos y le cayó en seco sobre el pecho. Tras el impacto, se levantó, pero segundos después cayó al suelo.

Brasil: un hombre murió en el gimnasio cuando hacía pecho y se le cayó la barra

Según la Policía Civil, el caso se registró en la Comisaría de Río Doce como muerte accidental. Ronald se encontraba entrenando en RW Academia, en la localidad de Jardim Atlântico. Al ser contactada, la empresa indicó que brindó asistencia inmediata al hombre y que imparte capacitación periódica en primeros auxilios.

Un familiar, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo a G1 que Ronald era activo, saludable y hacía ejercicio con frecuencia. Según la familia, la víctima no contaba con la supervisión de un profesional mientras hacía ejercicio.

Este entrenamiento requiere un entrenador en esa máquina. En el video, se puede ver que está bien, que incluso hace una serie, calienta los brazos para repetirla, y cuando se sienta, no puede y la barra se resbala. “Pero si hubiera supervisión... lo que queremos es que los gimnasios consideren la prevención con este equipo. Y que los entrenadores personales no puedan dejar que el alumno lo haga sin cuidado, incluso si sabe cómo hacer el movimiento”, dijeron allegados.

Padre de dos hijos, Ronald fue presidente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes en Olinda y era un apasionado del carnaval. El familiar también dijo que la familia se comunicó con la academia para entender cómo recibió la atención médica la víctima, pero les informaron que sólo el informe de la autopsia podría aclarar lo sucedido.

“Sólo puedo decirlo con seguridad cuando tengamos el informe de la autopsia porque los entrenadores personales que estaban en el gimnasio, que lo llevaron a urgencias, estaban desesperados, como si ya hubiera muerto”, dijo.

La familia también afirmó que en el gimnasio no había ningún servicio de primeros auxilios.

“No había bomberos, ni puesto médico dentro del gimnasio, nada, completamente desprotegido. Tienen que hacer algo, porque la gente no puede morir así. Estás en el gimnasio y sabés cómo entrenar, pero no tenés ninguna supervisión”, dijo.

El entierro de Ronald se realizó el miércoles en el Cementerio Morada da Paz, en Paulista, en la Gran Recife.

¿Qué dice la academia?

Contactada por G1, la Academia RW expresó sus condolencias por el fallecimiento del estudiante y declaró que el incidente fue un accidente, “una tragedia que nos ha dejado profundamente conmocionados”.

También se le consultó al gimnasio si las instalaciones estaban equipadas para administrar primeros auxilios y por qué no había un profesional supervisando a Ronald durante su entrenamiento. La empresa respondió que:

El equipo brindó asistencia inmediata, solicitando ayuda especializada;

La academia está debidamente registrada ante el Consejo Regional de Educación Física;

Aunque los primeros auxilios son parte del plan de estudios de Educación Física, la academia lleva a cabo sesiones periódicas de capacitación en primeros auxilios con todo el personal;

Hay profesores capacitados disponibles para ayudar a los estudiantes en todo momento.

A Ronald Montenegro le sobreviven dos hijos: Milena y Ronald Montenegro, de 26 y 18 años. El Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, que él presidía, lamentó su muerte.

El comunicado del Consejo Regional de Educación Física

En un comunicado, el Consejo Regional de Educación Física (Cref/PE) lamentó el fallecimiento de Ronald Montenegro y afirmó que “el centro estaba debidamente registrado y contaba con un profesional de educación física en sus instalaciones”. La entidad recomendó a los estudiantes: