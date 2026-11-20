SAN SALVADOR.– El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reivindicó este jueves el despliegue de tropas de su país en Haití y aseguró que les están dando una “lección” a las pandillas, en medio de una escalada de violencia en la ofensiva de las fuerzas presentes en el país caribeño contra las bandas criminales.

En las últimas semanas, Bukele ha intentado extender su ofensiva contra el crimen a Haití, donde está enfocado en una operación militar tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en una emboscada perpetrada por pandillas el pasado 18 de octubre.

El mandatario desplegó a unos 2500 soldados allí para combatir a las bandas delictivas, en una extensión de la “guerra contra las pandillas” que lo hizo popular dentro y fuera de su país.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dirige a sus simpatizantes ante el Tribunal Electoral tras presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027, en San Salvador MARVIN RECINOS - AFP

El contingente salvadoreño lanzó ataques contra jefes pandilleros que Bukele mostró en las redes sociales, mientras los gobiernos de ambos países firmaron un opaco acuerdo esta semana que podría ampliar su presencia en el país.

“Han estado dándoles una lección a las pandillas de Haití como se las dimos a las pandillas de acá”, afirmó el mandatario, en un discurso tras registrar su candidatura a las elecciones de febrero, en las que aspira a acceder a un tercer mandato tras una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección.

Pese a que sólo son 2500 efectivos, “son tan valientes que han puesto a correr a las pandillas” del país caribeño, agregó Bukele.

Los soldados salvadoreños atacaron este mes las principales viviendas de dos de los líderes pandilleros más poderosos de Haití, Jeff y Lanmò San Jou. Ninguno de los dos murió.

Kado mwen pou pèp ayisyen an nan anivèsè Batay Vètyè a ❤️ pic.twitter.com/z3TO3UurAT — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

Miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe y de otras zonas esta semana en apoyo a Bukele, pero expertos han criticado las operaciones unilaterales de las fuerzas salvadoreñas, y han señalado que el uso de drones explosivos ha dejado un número creciente de víctimas inocentes.

Los críticos describieron la ofensiva de Bukele en Haití como una forma de contrarrestar el escrutinio internacional y movilizar apoyo interno antes de las elecciones del 28 de febrero, con el fin de consolidar aún más su proyecto político a largo plazo.

Un hombre hace un saludo militar frente a carteles que muestran al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación para expresar su apoyo al despliegue de soldados salvadoreños Patrice Noel - AP

Bukele quiere “consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado, diciendo que no solo derrotó a las pandillas salvadoreñas, sino que está ayudando a otro país con una crisis de seguridad que parece irresoluble”, dijo a la AFP Diego Da Rin, especialista en Haití de Crisis Group.

Operativo en un corredor clave

Mientras tanto, las fuerzas armadas de Haití lanzaron una enérgica operación el jueves para desalojar a poderosas pandillas atrincheradas desde hace tiempo en un corredor clave que conecta la capital del país con sus regiones occidental y meridional. El operativo dejó 34 muertos.

Es la primera operación significativa en los cinco años transcurridos desde que pandillas violentas tomaron el control del barrio de Martissant, ubicado en el extremo occidental de Puerto Príncipe.

La Policía Nacional de Haití publicó un video en la red social X en el que indicó que al menos 34 presuntos pandilleros murieron en Martissant, en un enfrentamiento con agentes que trabajaban con una fuerza integrada por miembros de Vectus Global. Esta es una empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, ex SEAL de la Armada de Estados Unidos y fundador de Blackwater.

Medios locales informaron de intensos tiroteos y drones explosivos en la zona, mientras la policía de Haití difundía un video de vehículos blindados que avanzaban estruendosamente por la comunidad.

Operasyon PNH ak Task Force nan Matisan.#PNH #P4000 #SEKIRITE



PNH la pou ou !

PNH la pi prè ou ! pic.twitter.com/MYKjJesInq — PNH (@pnh_officiel) November 19, 2026

Martissant se encuentra a lo largo de la Ruta 2, la carretera principal que sale de Puerto Príncipe hacia importantes ciudades del oeste y del sur. Miles de personas atravesaban Martissant a diario antes de que las pandillas tomaran el control del área hace más de cinco años, lo que trastocó la economía del país al impedir que los bienes entraran o salieran de la capital. Desde entonces, las pandillas han cobrado peajes o han abierto fuego al azar contra autos o autobuses que se atreven a cruzar.

Desde que las pandillas se apoderaron por completo de Martissant, trabajadores humanitarios y civiles haitianos se han visto obligados a buscar transporte alternativo o a usar caminos rurales secundarios.

La lucha por el control de Martissant comenzó en junio de 2021, cuando pandillas de Grand-Ravine y Village-de-Dieu atacaron a la pandilla Ti-Bois. Hombres armados incendiaron viviendas, mataron familias, destruyeron negocios y tomaron el control de la comisaría de Martissant.

Personas se manifiestan en apoyo a las tropas del ejército salvadoreño en su misión de colaborar en la lucha contra las pandillas, en Puerto Príncipe CLARENS SIFFROY - AFP

Los enfrentamientos obligaron a cuando menos 19.000 personas a huir de sus hogares y afectaron a unas 800.000 en total, según un informe de Naciones Unidas de julio de 2022.

Hace varios años, las pandillas que operaban entre Tabarre y Carrefour exigían unos 380 dólares a quienes transitaban por Martissant, de acuerdo con un informe de la ONU de 2023.

Mientras continúan los combates en Martissant, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, siglas en inglés), respaldad por la ONU, afirmó este jueves que las operaciones contra las bandas armadas en Haití “han entrado en una nueva fase”.

Every operation in #Tabarre is part of a broader strategy.

For months, the #GSF has conducted night patrols, gathered intelligence and carried out targeted operations to identify gang positions and weaken their influence.

Now, operations are entering a new phase: increasing… pic.twitter.com/silboTdUby — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) November 19, 2026

“Las operaciones están entrando en una nueva fase: aumentar la presión sobre las redes de pandillas, desmantelar más bastiones y extender el control sobre áreas estratégicas”, escribió la fuerza en X, con un video que muestra una intervención que los soldados de la GSF llevaron a cabo en Tabarre, una comuna de Puerto Príncipe, donde acceden a propiedades que, al parecer, las bandas habían utilizado anteriormente.

La fuerza señaló que ha recibido disparos mientras avanza por la Ruta 5, “retirando obstáculos establecidos por las pandillas para aislar comunidades y controlar rutas clave”. Informó que también despejó y aseguró una iglesia y una escuela que las pandillas controlaban al norte de Gros-Morne.

“Se trata de restablecer la libertad de movimiento, reabrir el acceso a las instituciones públicas y reimplantar la presencia del Estado para comunidades que han soportado años de control de pandillas”, escribió la fuerza el domingo en X.

La llegada de las tropas salvadoreñas en el marco de un acuerdo bilateral del que se sabe poco y a un terreno donde ya operaban otras cuatro fuerzas (la policía y el ejército de Haití, la GSF y Vectus Global) despertó preocupación por la posibilidad de fuego cruzado y confusión sobre la cadena de mando.

Agencias AFP y AP