OTTAWA.- Al borde del precipicio, el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobrevivió hoy a un voto de confianza después de que un importante partido opositor apoyó al oficialismo y bloqueó la posibilidad de una elección rápida cuando el brote de coronavirus empeora.

Los Nuevos Demócratas, así como los verdes y los independientes, se pusieron del lado de los liberales de Trudeau para rechazar la moción de crear un comité que investigue si entregó contratos a sus amigos mientras luchaba contra la pandemia a principios de año.

La votación resultó 180-146 en contra de la moción presentada por los conservadores, los principales rivales de Trudeau, para investigar la presunta corrupción.

Debido a que los liberales declararon que la votación para crear este comité era una cuestión de confianza, si hubiera tenido éxito, podría haber desencadenado una convocatoria electoral en medio de la pandemia.

"Este tipo de comportamiento no debe ser recompensado", dijo la líder del Partido Verde, Annamie Paul, sobre el caso de los contratos. Sin embargo, señaló que no era el momento. "Tenemos que ser los que digamos lo que es obvio para todos, que es que la segunda ola de una pandemia no es el momento de realizar elecciones", declaró.

Trudeau solo ganó una minoría de escaños en la Cámara de los Comunes en las elecciones de octubre de 2019 y necesita el apoyo de los Nuevos Demócratas para sobrevivir. Los dos partidos están en conversaciones para un posible acuerdo que permita a los liberales permanecer en el poder.

"Los canadienses no quieren una elección. Pero los canadienses necesitan saber que su Parlamento sigue trabajando de forma constructiva", dijo el premier en la Cámara de los Comunes poco antes de la votación.

En los parlamentos minoritarios, los gobiernos permanecen en el poder mientras mantengan la confianza de la Cámara de los Comunes. Esa confianza a menudo se pone a prueba varias veces al año con votaciones sobre presupuestos y otros asuntos monetarios, pero los gobiernos también pueden designar otros votos clave sobre cuestiones importantes como cuestiones de confianza.

Más del 70% de los canadienses no quieren una elección durante la pandemia, según una encuesta de EKOS Research.

