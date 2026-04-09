Murió a los 35 años Michael Patrick, actor de Game of Thrones

El miércoles 8 de abril, Michael Patrick murió a la edad de 35 años. Así lo confirmó su esposa Naomi Sheehan, mediante su cuenta de Instagram. El actor, famoso por su participación en Game of Thrones, había sido diagnosticado con ELA el 1 de febrero de 2023.

Su mujer emitió un emotivo comunicado para despedirlo de manera pública y de inmediato sus seguidores no tardaron en manifestarle sus condolencias. Además, añadió una emotiva foto del día de su boda para acompañar el texto.

El texto con el que la esposa de Michael anunció su muerte (Fuente: Instagram/@michaelpatrick314)

“Anoche, Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos”, comenzó con el descargo Sheehan.

“No hay palabras para describir nuestro profundo dolor. Se dijo en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo. Estamos profundamente agradecidos a todas las personas que nos apoyaron durante los últimos años”, lamentó la mujer.

Michael Patrick en una escena de Game of Thrones (segundo de la derecha a la izquierda)

Asimismo, citó una frase de Brendan Behan, que al actor le “encantaba” y que ahora le pareció “muy apropiada”: “Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera. Así que, no le des demasiadas vueltas. Comer. Beber. Amar”. Y cerró: “Naomi - la esposa de Mick”.

A continuación, en la sección de comentarios, los usuarios y personalidades del espectáculo anglosajón plasmaron mensajes de apoyo, como: “Siento mucho la tremenda pérdida que están pasando tú, tu familia y amigos. Todo nuestro amor”; “Un alma cálida y bondadosa, con tremendo talento” y “Uno de los mejores hombres que he conocido: increíblemente talentoso, siempre ingenioso, divertido y generoso”.

Algunas reacciones tras la muerte de Michael (Fuente: Instagram/@michaelpatrick314)

Además de su conocido trabajo en Game of Thrones, en donde interpretó a un salvaje, el actor había hecho otros papeles, tanto en la pantalla chica como en el teatro. En 2024 se convirtió en el primer intérprete con discapacidad en darle vida a Ricardo III de Shakespeare en Irlanda. Para la ocasión adaptaron el guion y resultó un éxito que derivó en la ovación por parte de los espectadores.

Según informó Usa Today, durante los últimos tres años, Patrick compartió su vida cotidiana y mantuvo al tanto de su estado de salud a sus seguidores en Instagram. En agosto de 2025, el actor grabó un video para agradecer a todos los que habían donado dinero para pagar varios artículos que lo ayudaron a adaptar su movilidad reducida, incluyendo una silla de ruedas, una cama y una camioneta.

Desde hace tres años que Michel Patrick postea en Instagram una actualización de su salud (Fuente: Instagram/@michaelpatrick314)

¿Qué es la ELA?

En cuanto a la enfermedad que tenía Michel Patrick, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta los músculos y, a medida que avanza, quienes la sufren, pierden independencia en su movilidad e incluso para hablar, respirar y alimentarse.

¿Cuáles son las consecuencias?