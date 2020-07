Según una presunta víctima, Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, tuvieron la misma responsabilidad en la red de tráfico sexual Crédito: Archivo

"Me entrenó como una esclava sexual", dijo Virginia Roberts Giuffre, una testigo clave en la investigación que apunta a Ghislaine Maxwell como posible madama de su expareja Jeffrey Epstein. Los documentos que contienen las declaraciones de la presunta víctima de la red de trata fueron dados a conocer en Estados Unidos después de que se los haya dejado de considerar como confidenciales.

El testimonio de Giuffre es de 2015, cuando inició su demanda. Entonces denunció que la pareja constantemente la presionaba a tener sexo con numerosos hombres ricos y notables, incluido el Príncipe Andrés, políticos estadounidenses, empresarios, un científico famoso y un diseñador de moda. Y agregó que todo inició cuando ella menor de edad, según publicó el diario The Guardian.

Detenida por el FBI a principios de julio por su supuesta implicación en el escándalo de abusos a adolescentes y explotación sexual de menores, Maxwell declaró ser "no culpable" de los seis delitos vinculados al tráfico sexual de jóvenes para satisfacer los deseos sexuales de su expareja, el financista estadounidense Jeffrey Epstein, quien hace un año se suicidó cuando estaba en prisión.

Todos los hombres implicados también se declararon no culpables.

Esta semana, los abogados de Maxwell exigieron que los documentos que incluyen fotos incriminatorias de desnudos y videos sexualizados de la expareja de Epstein sean considerados como "altamente confidenciales" dentro del juicio.

"Muchas chicas"

Las pruebas que presentó la víctima incluyen mails personales entre Epstein y Maxwell además de la información sobre la discusión entre Giuffre y su abogado.

Según los documentos, en 2016 se le preguntó a Giuffre con quién tenía sexo Maxwell cando ella estaba presente. "Bueno, había muchas chicas involucradas. No había un listado con nuestros nombres como para que yo te los pueda decir con precisión. Era continúo".

Y agregó que la propiedad que Epstein tenía en estado de Islas Vírgenes era "un lugar donde las orgías eran algo que tenían lugar constantemente" y que allí le "tuvo" que realizar sexo oral a Maxwell, mientras el financista observaba desde la piscina.

Sobre las situaciones en que la obligaban a ser una esclava sexual, Giuffre dijo que ambos le daban órdenes. "Ambos me traficaron. Ghislaine me trajo con el propósito de traficarme", dijo la víctima sobre aquel primer momento, y apuntó que los dos miembros de la pareja tuvieron el mismo grado de responsabilidad.

"Me traficaron a tanta gente. Y para ser sincera, hay muchos nombres que podría dar, y luego hay gente que simplemente son recuerdos borrosos, había muchas cosas sucediendo", declaró Giuffre.

"Ghislaine Maxwell me introdujo en la industria del tráfico sexual. Ella es la que me abusó regularmente. Ella es la que me prostituyó, la que me dijo qué hacer, la que me entrenó como una esclava sexual, la que me abusó física y mentalmente", dijo la presunta víctima.

