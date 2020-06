Ghislaine Maxwell era buscada por la justicia estadounidense bajo la acusación de formar parte de la red de tráfico de menores para fines sexuales que encabezaba el multimillonario financista Crédito: The Sun

Ghislaine Maxwell fue pareja del magnate de las finanzas estadounidense Jeffrey Epstein , acusado de tráfico de menores con fines sexuales y que apareció ahorcado en una cárcel estadounidense en agosto del año pasado. La mujer, acusada también de ser la "madama" de la misma red de abusos de su ex, había desaparecido de la vida pública en el año 2016.

Ahora, los medios británicos The Sun y The Times dieron con el paradero de la mujer, de 58 años, quien pasaba sus días oculta en un departamento de lujo en el exclusivo distrito 8 de París, Francia.

Así evitaba ser detectada por la justicia de Estados Unidos, que la había convertido en una de las mujeres más buscadas del mundo, acusada de participar en una red de aberrantes delitos de índole sexual.

El piso donde Maxwell fue hallada se encuentra sobre la avenida Matignon , a solo cinco minutos en auto por la avenida de los Campos Eliseos del enorme departamento que tenía el propio Epstein en la Avenida Foch, que fue allanado por la policía francesa en septiembre del año pasado, luego del suicidio del financista.

La propiedad donde apareció Maxwell sería, según la información de The Sun , propiedad de un millonario cuya compañía tiene sede en Normandía y que le ofreció el lugar a la mujer hasta que la justicia dejara de buscarla.

El FBI busca a la ex de Epstein bajo la acusación de ser quien proporcionaba chicas menores de edad para fines sexuales en las reuniones de Epstein y sus contactos millonarios.

No puede ser extraditada

Maxwell , quien aparentemente se encuentra en ese lugar de París desde poco antes de que comenzara la cuarentena en dicha ciudad, espera ahora que por su condición de ciudadana francesa pueda evitar su extradición a los Estados Unidos donde debe enfrentar cargos criminales.

Según lo que le dijo una fuente a The Sun, la mujer se suele mudar de locaciones cada mes, para evitar a los investigadores privados que van tras su rastro, y se aloja en viviendas que le facilitan contactos de confianza.

Maxwell desea permanecer en Francia todo el tiempo que le sea posible ya que la legislación local prohíbe la extradición de ciudadanos de ese país a otras jurisdicciones, más allá del delito del que se los acuse.

"No significa que no será procesada por sus vínculos con Epstein, pero si finalmente enfrenta cargos, será en Francia y no en Estados Unidos", señaló una fuente al citado medio británico.

Las pocas veces que ella salió de su piso parisino lo hizo completamente tapada, con una bufanda alrededor de su cara para ocultar su identidad. Así la han visto pasear por galerías de arte de la Avenida Matignon, restaurantes y cafés de alta gama y los elegantes mercados de la zona.

"Pero ella llevaba su distintivo anillo de oro soberano en su mano izquierda y un anillo más grande y reluciente a su derecha", señaló la misma fuente.

Según quienes la reconocieron, la mujer estuvo en esa zona de París al menos desde antes del comienzo de la cuarentena por la pandemia de coronavirus , el pasado 17 de marzo.

La madama de la organización

Maxwell, quien es hija del magnate de los medios de comunicación británico Rupert Maxwell y de una mamá francesa, no le reveló ni a sus propios abogados el lugar donde se alojaba. Con ellos se comunicaba a través de correos electrónicos.

En la compleja trama de abusos de menores y pedofilia que envuelve a Epstein, según los testimonios de las víctimas, Maxwell hacía las veces de "madama", es decir, la persona que facilitaba a las menores para los abusos.

La mujer reclutaba menores en las calles y les ofrecía trabajar como modelos o masajistas para el magnate. Virginia Roberts , una de sus víctimas, acusó a Maxwell de haber hecho precisamente eso con ella cuando tenía 15 años.

Ella contó que la mujer le ordenó luego que le diera masajes eróticos y que participara de actividades sexuales con otras personas, entre las que incluyó al príncipe Andrés de Inglaterra. Dijo que estuvo incluso obligada a participar en una orgía.

María Farmer, otra mujer que presentó acusaciones contra Epstein , entregó a la justicia una declaración jurada alegando que ella y su hermana de 15 años fueron abusadas sexualmente por el magnate y por Maxwell en 1996.

Ella afirmó que Maxwell sacaba a mujeres jóvenes de las calles de Nueva York, con la excusa de convertirlas en modelos, solo para llevarlas a ser abusadas por Epstein y sus amigos.

El FBI allanó la mansión de 60 millones de libras de Nueva York de Epstein y lo arrestó el 6 de julio del año pasado, luego el 10 de agosto fue encontrado ahorcado en su celda en un aparente suicidio mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.