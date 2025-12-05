Putin afianza en una cumbre su relación con la India, socio comercial clave en medio de la invasión de Ucrania

NUEVA DELHI.- El presidente ruso, Vladimir Putin, afianzó este viernes su relación económica con la India, un socio comercial clave en medio de la invasión a Ucrania, durante una cumbre con el primer ministro Narendra Modi.

En el marco de una serie de acuerdos para expandir los lazos comerciales entre ambos países, Putin aseguró que continuará suministrando petróleo a la India, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Nueva Delhi.

La India está desde hace varios meses bajo presión de Estados Unidos, que le reprocha financiar el esfuerzo bélico ruso en Ucrania al seguir comprando a Moscú su petróleo a precios particularmente ventajosos. En agosto, el presidente estadounidense Donald Trump incrementó al 50% los aranceles sobre productos indios.

Putin y Modi durante la conferencia de prensa que siguió a la cumbre en Delhi Mikhail Tereshchenko� - Kremlin�

“Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo necesario para el desarrollo energético de India", declaró Putin, de visita en Nueva Delhi, donde fue recibido por todo lo alto.

“Estamos preparados para continuar las entregas de petróleo sin interrupción para la economía india", añadió en rueda de prensa, al término de la reunión con Modi. El líder indio le agradeció a su invitado por “su apoyo inquebrantable” y añadió que “la seguridad energética es un pilar importante y sólido” de su asociación.

Trump ha dicho en varias ocasiones que obtuvo la promesa de Modi de poner fin a sus importaciones de crudo ruso, pero Nueva Delhi nunca lo confirmó. No obstante, sus compras han disminuido, según indica la plataforma de información comercial Kpler, y varios grupos indios anunciaron que renuncian a abastecerse en Moscú.

Previo a la reunión, Modi calificó a Putin de “verdadero amigo”, y dijo sobre la guerra en Ucrania que “la India no es neutral, sino que defiende activamente la paz”. “Siempre hemos apoyado una solución pacífica al conflicto”, insistió el líder indio, quien nunca ha condenado la ofensiva de ya casi cuatro años de Rusia en suelo ucraniano.

Putin le agradeció y destacó los vínculos “profundos” y la “gran confianza” en la cooperación militar y técnica.

Vladimir Putin deposita flores en el memorial de Mahatma Gandhi en Nueva Delhi Grigory Sysoev� - Kremlin�

El jefe del Kremlin dijo que los dos países lograron avances significativos en los últimos años con el crecimiento de sus economías, lo que llevó a la expansión de la cooperación militar y técnica, concretamente en tecnología, aviación, espacio e inteligencia artificial.

“Tenemos una relación de mucha confianza cuando se trata de cooperación técnico-militar. Tenemos la intención de avanzar en todas estas áreas", agregó.

Putin y Modi destacaron los fuertes lazos energéticos y anunciaron que finalizaron un programa de cooperación económica hasta 2030, que ayudará a diversificar los negocios mutuos para impulsar el comercio anual a 100.000 millones de dólares para 2030.

El comercio bilateral entre ambos países ascendió a 68.700 millones de dólares en el último año fiscal, finalizado en marzo. Este comercio está fuertemente sesgado a favor de Rusia, con profundos déficits para la India, que busca superar impulsando las exportaciones.

Vladimir Putin y la presidenta india Droupadhi Murmu, reunidos en Delhi -� - Kremlin�

“Para lograr este importante objetivo, se acordó un programa para el desarrollo de la cooperación económica ruso-india hasta 2030″, dijo Putin.

El líder ruso precisó que se está trabajando en un acuerdo para que la India establezca una zona de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, una agrupación económica de varias ex repúblicas soviéticas dominada por Moscú, y dijo que esto podría contribuir a incrementar el comercio.

La cumbre se dio en un momento crucial, ya que Estados Unidos impulsa un acuerdo de paz con Ucrania, al tiempo que busca la cooperación global. Modi ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con un orden mundial “multipolar” y ha resistido las presiones de los gobiernos occidentales para distanciarse de Rusia.

Agencias AP y AFP