Irán bombardeó el aeropuerto de Kuwait en un nuevo cruce de ataques con EE.UU. que pone a prueba el alto el fuego

DUBÁI.– Kuwait cerró brevemente este miércoles el principal aeropuerto del país después de que drones iraníes causaran graves daños en una de sus terminales, provocando la muerte de una persona y dejando decenas de heridos. Se trata del último episodio de una serie de ataques y contraataques entre Teherán y Washington que han puesto a prueba un frágil alto el fuego.

Los ataques ocurrieron mientras agencias de noticias iraníes semioficiales informaban que el país había suspendido las comunicaciones con los mediadores sobre una posible extensión de la tregua en la guerra con Estados Unidos e Israel. Un funcionario regional señaló que Teherán exige que se haga cumplir el cese del fuego en Líbano antes de retomar las negociaciones. Por su parte, el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó que las conversaciones continúan.

Drone irani sobre el aeropuerto de Kuwait

Las negociaciones se han prolongado durante semanas, y los repetidos intercambios de ataques en la región del Golfo, junto con la expansión de la guerra de Israel en Líbano, han incrementado aún más las tensiones y dificultado los esfuerzos diplomáticos.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control sobre el estrecho de Ormuz –una vía estratégica fundamental para el transporte mundial de petróleo y gas natural– y Estados Unidos ha continuado con el bloqueo de los puertos iraníes, lo que ha contribuido a mantener elevados los precios globales de los combustibles y a que las consecuencias del conflicto se sientan mucho más allá de la región.

Ataque al aeropuerto de Kuwait

El portavoz del Ministerio de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al–Otaibi, afirmó que “varios drones hostiles” atacaron un edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Las autoridades informaron que una persona murió y otras 63 resultaron heridas, entre ellas pasajeros y trabajadores del aeropuerto. El portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah Al Sanad, señaló que algunas de las víctimas sufrieron lesiones de gravedad.

El Aeropuerto Internacional de Kuwait tras el ataque. Fuente: X

El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que Kuwait se reserva el derecho de responder a Irán y que “no aceptará ni tolerará” estos ataques.

El aeropuerto reabrió parcialmente más tarde ese mismo día, según informaron las autoridades de aviación civil. Los vuelos de Kuwait Airways se reanudaron desde una terminal distinta a la que fue alcanzada por el ataque. Sin embargo, señalaron que no se operarían otros vuelos. El aeropuerto había reabierto recién el lunes, tras haber permanecido cerrado desde los primeros días de la guerra.

Por otra parte, el Ejército de Estados Unidos afirmó que Irán lanzó dos misiles contra Kuwait que se desintegraron durante el trayecto y que además “derribó múltiples drones” dirigidos contra fuerzas estadounidenses desplegadas en el país.

Destrucción del aeropuerto de Kuwait por un drone iraní

El Ejército norteamericano también informó que fuerzas de Estados Unidos y de Bahréin interceptaron misiles dirigidos contra el reino del Golfo, sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. El Ministerio de Defensa de Bahréin indicó que sus fuerzas armadas interceptaron y destruyeron tres misiles y varios drones lanzados por Irán.

Asimismo, el Ejército norteamericano señaló que llevó a cabo ataques contra una estación terrestre de control militar iraní en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní reconoció haber atacado el cuartel general de la Quinta Flota y otras instalaciones militares estadounidenses en un país de la región, aunque no identificó a Kuwait de manera explícita.

Esta imagen extraída de un video difundido en redes sociales el 3 de junio de 2026 parece mostrar daños en el Aeropuerto Internacional de Kuwait tras un ataque - - UGC/UNKNOWN

Tanto Estados Unidos como Irán afirmaron que sus acciones constituían represalias por ataques o intentos de ataque previos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó los bombardeos estadounidenses sobre la isla de Qeshm, donde, según sostuvo, fue alcanzada una torre de telecomunicaciones, así como otros ataques anteriores. Calificó esas acciones como “actos de agresión” que, según afirmó, violaban el alto el fuego.

Esta imagen extraída de un video difundido en redes sociales el 3 de junio de 2026 parece mostrar daños en el Aeropuerto Internacional de Kuwait tras un ataque - - UGC/UNKNOWN

Por su parte, un alto diplomático de los Emiratos Árabes Unidos pidió este miércoles “una posición firme, unificada y cohesionada del Golfo” frente a Irán tras los ataques.

“Esta agresión no apunta contra un Estado en particular, sino contra todos nosotros”, escribió Anwar Gargash en la plataforma X.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times