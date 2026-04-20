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Suben el petróleo y las acciones mientras aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz

El crudo Brent, de referencia internacional, registra una suba de más del 5%; las bolsas del mercado asiático cotizan mayormente al alza

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Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE).
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE).CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Mientras la tregua entre Estados Unidos e Irán llega a sus últimos días y el paso de los buques por el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, los precios del petróleo subieron más de un 5% y las acciones asiáticas también reportaron una suba este lunes por la mañana.

La vía marítima del golfo Pérsico volvió a cerrarse después de que Irán revirtiera una decisión de reabrir el estrecho y el presidente Donald Trump afirmara que el bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguía en vigor.

El West Texas Intermediate (WTI), crudo de referencia en Estados Unidos, ganó un 6% y se ubicó en 87,51 dólares por barril, mientras que el crudo Brent —índice internacional— subió un 5,4%, hasta US$95,26 por barril.

Pese a las dudas renovadas sobre cuándo van a volver a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Medio Oriente, los precios de las acciones cotizaban mayormente al alza en Asia. Sin embargo, cedieron ganancias más abultadas registradas anteriormente en la sesión.

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