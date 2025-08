Chile: qué se sabe hasta ahora de los cinco mineros atrapados en una mina tras un sismo

RANCAGUA (AFP).- Tras un sismo de magnitud 4,2 en la escala de Richter, la mina de cobre El Teniente —ubicada en la región de O’Higgins, al centro de Chile—, colapsó y cinco mineros quedaron atrapados. Además, el accidente provocó nueve heridos y un muerto. La explotación de la excavación depende de la minera estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre.

Por estas horas, la empresa comprometió todos los esfuerzos para rescatar a los atrapados. El Teniente, con 4500 kilómetros de galerías interiores, es el yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta.

“Haremos todo lo humanamente posible por rescatar a los cinco trabajadores atrapados. Toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza se ponen en esa causa y al servicio de ese objetivo”, dijo el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, en rueda de prensa la tarde de este viernes.

Brigadas de rescate continúan en la búsqueda de los mineros que quedaron atrapados la tarde del jueves cuando trabajaban en la ampliación de la mina, a 1200 metros de profundidad, según confirmó la compañía.

Mina El Teniente en Chile captura

Para facilitar las labores, la ministra de Minería, Aurora Williams, anunció la paralización de las actividades de El Teniente a partir del viernes, sin precisar la fecha de finalización. “Vamos a emitir una medida provisional de paralización de operaciones”, dijo Williams a la prensa.

En tanto, al menos 100 rescatistas participan del operativo, sin haber logrado tomar contacto con los mineros, dijo el gerente general del yacimiento, Andrés Music. “Hasta ahora no hemos podido comunicarnos con ellos. Las galerías están cerradas, están colapsadas”, sostuvo en conferencia de prensa.

Por otra parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, suspendió su agenda para coordinar acciones y este sábado se dirigió al lugar para reunirse con las familias de los atrapados, de acuerdo a lo que publicó el medio local La Tercera.

Mis más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de Paulo Marín Tapia, trabajador de la empresa Salfa Montajes, que desempeñaba labores en la División El Teniente de Codelco y que lamentablemente falleció en un accidente en la mina. A sus seres queridos y… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 1, 2025

Michael Miranda, uno de los hermanos de los trabajadores -Jean Miranda, de 31 años- dijo que los familiares no fueron informados sobre cómo fue el accidente. “No nos explicaron nada. No se acercó nadie a conversar, a decirnos si es que mi hermano está bien o no, si es que está acompañado o no”, afirmó. La esposa de Jean está embarazada “y de la empresa nadie se ha acercado a hablarle. Ni una contención psicológica, nada”, se quejó, en las afueras de las oficinas de Codelco en la ciudad de Rancagua, a 100 km al sur de Santiago.

Rescate a contrarreloj

De acuerdo a Pacheco, las labores de rescate se concentran en remover el material acumulado en la galería en la que se encuentran atrapados los trabajadores, cuya ubicación se conoce por los dispositivos electrónicos que portaban.

“Estamos haciendo ese trabajo con equipos autónomos e inteligentes, telecomandados, y un cuerpo altamente especializado en rescate, porque es un trabajo extraordinariamente delicado”, explicó.

Según el medio chileno Emol, los rescatistas avanzaron 15 metros durante la noche, por lo que estarían a cinco metros de los mineros.

Mina El Teniente en Chile captura

El accidente ocurrió por “un evento sísmico” cuyo origen -natural o provocado por las perforaciones- aún se investiga. El sismo, que tuvo una magnitud de 4,2 de acuerdo a registros, ocasionó la muerte de un trabajador y dejó a otros nueve heridos. La mayoría ya fueron dados de alta. “Es uno de los eventos más grandes, si no el más grande que ha tenido en décadas el yacimiento El Teniente”, indicó Music.

Las próximas 48 horas son vitales para las operaciones de búsqueda, en las que participan algunos de los rescatistas que lo hicieron en el exitoso rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados en una mina en el desierto de Atacama en el año 2010.

“Lo que queremos es que hagan una investigación exhaustiva, nosotros denunciamos muchas irregularidades”, aseguró José Maldonado, dirigente sindical de El Teniente, con 30 años de experiencia. “El cerro ya no da abasto y empieza a bajar”, lo que habría provocado el movimiento y no un sismo.

Chile es el mayor productor mundial de cobre, con 5,3 millones de toneladas en 2024. Su industria minera es una de las más seguras del planeta. La tasa de mortalidad en el sector alcanzó el año pasado el 0,02%, según el Servicio Nacional de Geología y Minería.