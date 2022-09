Chile: un niño disfrazado de Superman rodeó a Gabriel Boric con su patacleta y se robó toda la atención

El plebiscito por la nueva Constitución en Chile dejó una curiosa escena que se viralizó en las últimas horas e involucra al presidente Gabriel Boric. El mandatario votó en Punta Arenas y luego dio un discurso, pero fue interrumpido por un niño disfrazado de Superman que, a bordo de su patacleta, se robó todas las miradas.

Según cifras entregadas por el Servicio Electoral chileno (Servel), el “rechazo” se impuso con un 61,9% de las preferencias contra el “apruebo” que totalizó un 38,1%, en un resultado que superó todas las proyecciones previas y sorprendió de manera negativa al oficialismo. Horas antes de conocer el resultado, Boric habló con los medios a la salida de su votación y habló del momento “histórico” para el país.

Gabriel Boric fue sorprendido por un niño disfrazado de Superman

Las imágenes fueron captadas y difundidas por CNN Chile. “El rol que voy a jugar yo como presidente de la República, nuestro Gobierno, y el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes, es en encontrarnos como país, en avanzar en Justicia, igualdad, en avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas”, dijo Boric frente a las cámaras, todavía sin advertir que el pequeño “superhéroe” estaba dispuesto a quedarse con el protagonismo de la jornada.

“Y sepan que este momento histórico seguramente va a quedar guardado en nuestras memorias por mucho tiempo”, continuó Boric sin dejarse distraer por el niño que, luego de una breve inspección general, comenzó a dar vueltas con su vehículo alrededor del mandatario.

Disfrazado de Superman, un niño rodeó a Gabriel Boric en pleno discurso (Foto: Captura de video)

“Nos están mirando desde todo el mundo. Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo”, animó el presidente a los ciudadanos chilenos en el arranque de la jornada democrática, mientras el Superman en miniatura seguía con dibujando círculos a su alrededor.

Si bien el resultado final del plebiscito -para muchos, inesperado-, fue lo más saliente del día, a través de las redes sociales se viralizaron las simpáticas imágenes de Boric y el pequeño superhéroe. Como no podía ser de otra manera, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. “Es una de las cosas más surrealistas que he visto esta semana”, aseguró uno entre risas. “De lo mejor que he visto en mucho tiempo”, sentenció otro. “No puedo parar de mirarlo”, admitió otro. “Ya hasta pusieron a Superman a proteger a Boric”, ironizó un cuarto.

“De lo mejor que he visto en mucho tiempo”, comentó un usuario sobre el niño disfrazado de Superman que rodeó a Gabriel Boric (Foto: Captura de video)

El fuerte rechazo al nuevo texto que impulsaba el oficialismo se convirtió en un verdadero freno a los anhelos refundacionales que surgieron a partir del estallido social de 2019. En la votación, Chile eligió rechazar la propuesta de nueva Constitución y le significó un importante revés al gobierno de Gabriel Boric, que se alineó tras una ambiciosa reforma de tinte progresista, pero que no supo conectar con el centro político y el perfil moderado de buena parte de la población chilena la cual no sintonizó con los cambios estructurales que se plantearon.

“El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó a Chile, por ende ha decidido rechazarla en las urnas (…) Hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí”, dijo el mandatario desde uno de los salones del Palacio de La Moneda, y anunció de inmediato que trabajará en una nueva Carta Magna.