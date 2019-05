Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores alertaron a Washington de no subestimar la capacidad del país Fuente: AFP - Crédito: Alberto Pizzoli

WASHINGTON.- Tras la suba de aranceles a los productos chinos anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego de la reacción similar del gobierno comunista, hoy China alertó a Washington que no debe subestimar su capacidad y voluntad para defenderse y recalcó que, aunque no desea una guerra comercial, "no está asustado" y "luchará hasta el final" si no se alcanza un acuerdo que beneficie a los dos países.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, justificó de esta manera la imposición de aranceles a bienes importados de Estados Unidos por valor de 60.000 millones de dólares.

"Al contrario que Estados Unidos, nosotros mantenemos la compostura. Queremos seguir trabajando y encontrarnos a mitad de camino para firmar un acuerdo mutuamente beneficioso. Nuestra actitud es constructiva, pero alguien ha subestimado nuestra capacidad de defendernos e intenta confundir a la opinión pública", dijo Geng.

"Aconsejamos a Estados Unidos que escuche la reacción de la comunidad internacional, que escuche las voces de los diferentes sectores, y que calcule las pérdidas y las ganancias" que suponen sus "acciones unilaterales" para así "volver al camino correcto", que es "trabajar con China y encontrarse en un punto intermedio" que facilite un acuerdo, agregó el funcionario comunista.

Asimismo, Geng refutó las acusaciones de que Pekín había roto compromisos ya alcanzados cuando el pacto comercial estaba casi cerrado. "Es normal tener diferencias y esa es la razón por la que debemos seguir hablando. Las conversaciones continúan. ¿Cómo se puede acusar a alguien de haber roto una promesa si todavía no había un acuerdo firmado?", se preguntó y añadió: "Si alguien ha hecho eso, es Estados Unidos. Después de alcanzar varios consensos, es la parte estadounidense la que ha aumentado sus demandas en las consultas".

"China no quiere de ningún modo una guerra comercial pero no tiene miedo y si alguien nos trae una guerra lucharemos hasta el final", alertó además.

Según anunció ayer el Ministerio de Finanzas de China en un comunicado, el país aumentará desde junio diversos aranceles de hasta el 25% sobre un total de 5140 productos estadounidenses, en gran medida los mismos a los que ya impuso tarifas menores el pasado otoño, y que incluyen gas natural, textiles, petroquímicos, carnes y frutas, entre otros.

Las negociaciones entre China y Estados Unidos para llegar a un acuerdo se enfriaron el viernes después de que Washington comenzara a aplicar un aumento del 10 al 25% a bienes importados del gigante asiático, decisión con la que rompió una tregua de más de seis meses en la disputa comercial.

¿Una posible solución?

En un mensaje de Twitter, Trump indicó que puede llegar a un acuerdo con China "mañana" para solventar las disputas comerciales existentes aunque dijo que su país se encuentra en mejor posición que nunca.

"Cuando sea adecuado, haremos un gran acuerdo con China. Mi respeto y amistad por el presidente Xi son ilimitados pero, como le he dicho muchas veces, esto debe ser un gran acuerdo para Estados Unidos o no tendrá sentido", agregó el mandatario y finalizó: "Nos tienen que dejar recuperar parte del enorme terreno que hemos perdido con China desde la ridícula formación de la Organización Mundial de Comercio".

Durante marzo, Estados Unidos contabilizó un déficit comercial de bienes con China de 20.749 millones de dólares, un 19,8% menos que en el mismo mes de 2018 y el menor desequilibrio mensual registrado en los últimos tres años.

Agencias DPA y Télam