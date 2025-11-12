China: el momento en que colapsa un megapuente de 758 metros de largo

BEIJING.- Un tramo de un megapuente, que se inauguró a principios de este año, colapsó en la provincia suroccidental china de Sichuan a raíz de un desplazamiento de tierra e interrumpió el tránsito entre el centro del país con la región del Tíbet. Las autoridades habían despejado la carretera horas antes, por lo que no hubo víctimas fatales.

Se trata del megapuente Hongqi de 758 metros de longitud y más de 60 metros de alto, que está emplazado en la Carretera Nacional 317 en la ciudad de Barkam, y que había sido inaugurado en enero con la intención de facilitar el traslado y la movilidad en la zona.

Las imágenes de la caída del puente en China

El posible colapso de la megaestructura había sido advertido por las autoridades locales el lunes luego de que se notificara la aparición de grietas en las laderas y carreteras cercanas.

Tras ello, se envió una dotación de especialistas para investigar las fallas en la estructura y observaron una serie de movimientos imprevistos en el terreno de una montaña lindante, en donde se posaba el puente.

Fue por esto que el martes a la mañana se decidió cerrar definitivamente el paso por el puente. En las siguientes horas las condiciones del terreno continuaron empeorando hasta que un violento deslizamiento de tierra llevó al derrumbe del puente y la calzada.

Según informaron las autoridades locales, gracias a las medidas preventivas y el cierre de los accesos al puente, se evitó lo que pudo haber sido una tragedia. El tránsito quedó cerrado en toda la zona.

La construcción del puente finalizó a principios de este año, según un vídeo publicado en redes sociales por la empresa constructora Sichuan Road & Bridge Group.

Con información de Reuters.