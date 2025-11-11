Un nuevo video viral de los puños apretados y las venas hinchadas de Putin generan dudas sobre su salud

MOSCÚ.- El presidente ruso Vladimir Putin mostró una mano hinchada y dolorida con venas prominentes durante una reciente aparición pública, lo que desató nuevas especulaciones sobre su salud.

Putin, cuya mano derecha ha sido objeto de rumores sobre su salud durante años, fue visto apretando la mano de manera incómoda y dolorida, durante un evento donde el mandatario de 73 años se dirigió a una multitud de seguidores en una cancha de básquetbol.

El video fue grabado en la ciudad de Samara mientras conversaba con una activista de la salud sobre la prohibición de los cigarrillos electrónicos. Lo que llamó la atención incluso previo a ese saludo fueron el puño cerrado y las venas hinchadas, una postura que levantó sospechas bajo el masivo escrutinio público.

🧐 Un apretón de manos de Vladimir Putin con una joven experta en salud desató un debate sobre su estado físico, después de que en el vídeo se vieran venas muy marcadas, tendones prominentes y la piel de la mano derecha del líder ruso delgada y arrugada pic.twitter.com/iTerUJBZhd — ABC.es (@abc_es) November 11, 2025

El video despertó nuevas especulaciones sobre la posibilidad de que el líder del Kremlin esté luchando contra una enfermedad grave, desde Parkinson hasta cáncer.

La desconcertante hinchazón y la incomodidad del presidente ruso fueron especialmente destacados en Ucrania, donde cada movimiento del jefe del Kremlin y enemigo número uno de los ucranianos es seguido con especial atención.

“Los usuarios de redes sociales están desconcertados por lo que le ocurrió a las manos del dictador ruso: se ven extremadamente doloridas”, informó el medio de noticias Nexta al compartir el video.

Anton Gerashchenko, exasesor del Ministerio del Interior, se sumó a esta inquietud. “¿Qué les pasa a las manos de Putin en este video?”, preguntó. “Además de estar cubiertas de sangre hasta los codos, sus venas están muy hinchadas”.

Putin’s ‘swollen and sore’ hand sparks new wave of speculation over Russian president’s health https://t.co/2w2kY2kKZL pic.twitter.com/JMk6agCqwX — New York Post (@nypost) November 10, 2025

Meses atrás, el líder ucraniano, Volodimir Zelensky, predijo enigmáticamente que Putin “morirá pronto” debido a sus problemas de salud, reflotando las especulaciones que ya circulaban desde hacía algún tiempo. “Él morirá pronto, y eso es un hecho. Todo llegará a su fin”, dijo en una entrevista con Eurovision News.

En los últimos años han circulado múltiples rumores sobre la salud de Putin, avivados por su comportamiento público, ausencias en eventos clave y las especulaciones de los medios. Aunque el Kremlin ha mantenido un estricto control sobre la información de su estado físico, las dudas han aumentado debido a ciertos incidentes que generaron preocupación en Rusia y en el extranjero.

Uno de los rumores más recurrentes es que Putin padece de enfermedades graves, como cáncer, trastornos neurológicos y, más recientemente, Parkinson. Aunque el Kremlin ha desmentido esas afirmaciones, las especulaciones sobre su salud crecieron por su apariencia en ciertos eventos.

Lejos quedaron las imágenes que el Kremlin difundía hace años de Putin como un Rambo ruso AFP

Como en abril de 2022, solo dos meses de lanzada la invasión de Ucrania, cuando Putin participó en una reunión con su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, mostrando una postura rígida y expresiones faciales inusuales.

Además, en diversas ocasiones ha sido visto apoyado en mesas o caminando con dificultades, lo que algunos interpretaron como signos de problemas de movilidad. Los rumores sobre Parkinson cobraron fuerza tras estos episodios, aunque nunca se confirmó su diagnóstico.

En 2023, la especulación creció cuando Putin no apareció en varios eventos importantes, como las celebraciones de Año Nuevo. En algunas de sus apariciones públicas, mostró signos visibles de fatiga, lo que llevó a los medios internacionales a examinar más detenidamente su comportamiento y preguntarse si su salud se había deteriorado. Su postura inusual y los temblores en sus manos durante las transmisiones oficiales generaron más dudas sobre su estado físico.

Pese a estos rumores, el Kremlin ha mantenido un riguroso silencio sobre el tema, desmentido las especulaciones y afirmado que Putin goza de buena salud.

Agencias AFP, AP y Reuters