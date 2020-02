El japonés de 112 años recibió el reconocimiento de la empresa Guinness World Records Crédito: Reuters

A sus 112 años y 344 días, el japonés Chitetsu Watanabe, fue reconocido por la empresa Guinness World Records como el varón más longevo del mundo. Esta tarde, representantes de la compañía se presentaron en el hogar de ancianos donde reside para entregarle el certificado y él los esperó con un cartel escrito de su puño y letra en el que podía leerse "el número uno del mundo".

Watanabe se convirtió en el hombre más longevo del mundo tras las muertes del alemán Gustav Gerneth a los 114 años y del japonés Masazo Nonaka a los 113, ocurridas en octubre y enero respectivamente.

Según informa Guinnes World Records, Watanabe nació el 5 de marzo de 1907 en Niigata como el primero de ocho hijos de su padre Haruzo y su madre Miya. Después de graduarse en una escuela agrícola, se mudó a Taiwán donde trabajó en una plantación de caña de azúcar.

Allí vivió durante 18 años, durante los cuales se casó y tuvo a cuatro de sus cinco hijos. También sirvió en el ejército hacia el final de la Guerra del Pacífico en 1944.

Al regresar a Niigata, Chitetsu trabajó en una oficina agrícola hasta 1974, año en el cual se jubiló. De todas formas, se mantuvo activo y junto a su hijo Tetsuo construyeron una nueva casa familiar, que contaba con una granja de una hectárea en la cual cultivaban frutas y verduras, una actividad que Chitetsu mantuvo hasta los 104 años.

Actualmente Chitetsu vive en un hogar para ancianos y no está tan activo como antes. Sin embargo, hasta el verano pasado, su actividad diaria incluía ejercicios, origami, caligrafía y ejercicios de matemáticas.

En declaraciones a la prensa, Chitetsu dijo que el secreto de su longevidad es "sonreír y no enojarse". Por su parte, Yoko Watanabe dijo: "He vivido junto a él durante más de 50 años, y nunca lo he visto alzar la voz o enojarse. Creo que haber vivido con una gran familia bajo un mismo techo, mezclarse con sus nietos y bisnietos también ayudó a mantener una sonrisa en su rostro".

Desde que se tiene registro, el varón que más vivió fue el japonés Jiroemon Kimura, quien nació el 19 de abril de 1897 y falleció a los 116 años y 54 días el 12 de junio de 2013. De este modo, Chitetsu debería vivir más de tres años para superarlo.

En cuanto a las mujeres, Kane Tanaka, que recientemente celebró su 117 años, es la más longeva del mundo.