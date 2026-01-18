LA NACION

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron en España y hay al menos cinco muertos

Ocurrió en la región de Andalucía, cerca de Córdoba, cuando una formación con destino a Madrid descarriló, cruzó otra vía, y chocó con otro tren que iba a Huelva

La escena tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)
Dos trenes de alta velocidad descarrilaron en España cerca de la localidad de Adamuz (Córdoba), en Andalucía. Según fuentes de la Guardia Civil, el accidente causó al menos cinco muertos y varios heridos. Se activaron todos los protocolos de emergencia para asistir a las víctimas.

El operador de infraestructuras ferroviarias español, ADIF, anunció que un tren Iryo con destino a la estación de Madrid Puerta de Atocha descarriló, cruzó otra vía y chocó con una formación que iba hacia Huelva, lo que provocó su descarrilamiento.

“Personal y equipos de Adif están trabajando sobre el terreno, en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias. En este momento se encuentra interrumpido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad”, agregó la empresa.

Las autoridades del Hospital Reina Sofía están llamando a todos los trabajadores que puedan venir, según indicó el medio local ABC: “Hace falta muchísimo personal”.

Un periodista de la radio nacional española, RNE, Salvador Jomenez, que viajaba en el tren que había partido de Málaga, relató lo sucedido y señaló que los últimos dos vagones habían descarrilado y que uno de ellos “se había volcado completamente”.

“Partimos puntuales a las 18.40 de Málaga hacia Madrid. Yo estaba en el primer vagón. En un momento dado fue como un terremoto”, relató, añadiendo que el personal a bordo pidió la intervención de pasajeros con competencias sanitarias para socorrer a los heridos y que se utilizaron martillos para romper las ventanas antes de proceder a la evacuación.

Noticia en desarrollo

