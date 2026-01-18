Dos trenes de alta velocidad descarrilaron en España y hay al menos cinco muertos.

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron en España cerca de la localidad de Adamuz (Córdoba), en Andalucía. Según fuentes de la Guardia Civil, el accidente causó al menos cinco muertos y varios heridos. Se activaron todos los protocolos de emergencia para asistir a las víctimas.

El operador de infraestructuras ferroviarias español, ADIF, anunció que un tren Iryo con destino a la estación de Madrid Puerta de Atocha descarriló, cruzó otra vía y chocó con una formación que iba hacia Huelva, lo que provocó su descarrilamiento.

El accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia https://t.co/krvGRAsKDI — INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026

“Personal y equipos de Adif están trabajando sobre el terreno, en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias. En este momento se encuentra interrumpido el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad”, agregó la empresa.

Las autoridades del Hospital Reina Sofía están llamando a todos los trabajadores que puedan venir, según indicó el medio local ABC: “Hace falta muchísimo personal”.

Un periodista de la radio nacional española, RNE, Salvador Jomenez, que viajaba en el tren que había partido de Málaga, relató lo sucedido y señaló que los últimos dos vagones habían descarrilado y que uno de ellos “se había volcado completamente”.

AMPLIACIÓN | Dos trenes de larga distancia han descarrilado en el término municipal de Adamuz, en Córdoba.



En uno de ellos viajaba @svjimenez, compañero de @rne, que nos cuenta la última hora https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/hwVnT1RM9Q — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 18, 2026

“Partimos puntuales a las 18.40 de Málaga hacia Madrid. Yo estaba en el primer vagón. En un momento dado fue como un terremoto”, relató, añadiendo que el personal a bordo pidió la intervención de pasajeros con competencias sanitarias para socorrer a los heridos y que se utilizaron martillos para romper las ventanas antes de proceder a la evacuación.

