Choque de trenes en Toledo: los antecedentes de tragedias ferroviarias en España

MADRID (Reuters).- Al menos 64 personas murieron y más de 80 resultaron heridas luego de que dos trenes de alta velocidad chocaran en el sur de Toledo, en España, este miércoles por la mañana (hora local). Según informaron las autoridades regionales, más de 540 personas viajaban en total en las dos formaciones, entre las que se incluye un bebé.

Este siniestro —en el que el tren AVE colisionó contra los últimos vagones de un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía— fue el segundo incidente mortal ocurrido en menos de ‌un ⁠año en la línea operada por la compañía pública Renfe, por lo que es probable que suscite nuevas dudas sobre la infraestructura ferroviaria del país de cara a las elecciones anticipadas de noviembre.

Los trenes que chocaron este miércoles en España Anadolu - Anadolu

Los antecedentes históricos

Adamuz

El antecedente más cercano fue el del trágico accidente de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ocurrido el 18 de enero de 2026. En esa ocasión murieron 46 personas ⁠y más de ⁠120 resultaron heridas después de que un tren de alta velocidad descarrilara y colisionara con otro que ​circulaba en sentido contrario.

El accidente aún sigue bajo investigación. Un ‌informe preliminar de la Guardia Civil de febrero señalaba defectos en la vía, ​el carril o la soldadura entre dos tramos de vía ​como la hipótesis principal del accidente, pero dejaba abiertas otras teorías.

Uno de los vagones del tren que descarriló en España Manu Fernandez - AP

Días antes, se había producido un descarrilamiento en la línea R4 de Rodalies de Cataluña, entre las localidades de Gelida y San Sadurní de Noya Gélida, en la provincia de Barcelona. Este tramo sufrió graves daños debido al temporal Harry, que provocó lluvias intensas y deslizamientos de tierra.

El accidente ocurrió cuando un muro de contención de la autopista AP-7 colapsó y cayó sobre las vías mientras el tren circulaba.

Santiago de Compostela

Un accidente ferroviario ocurrido en el verano de 2013 tuvo un saldo de 80 muertos y 145 heridos cuando un tren de alta velocidad de ocho vagones se salió de la vía en una curva cerrada cerca de la ciudad de Santiago de Compostela, en el noroeste del país, chocó contra un muro de hormigón y se incendió.

Una comisión del Ministerio de Transportes concluyó ​que el accidente se debió al exceso de velocidad y a que el maquinista se distrajo con una llamada de un superior, pero una asociación de familiares de las víctimas atribuyó el accidente no ⁠solo a un error humano, sino también a los sistemas de seguridad del ferrocarril.

Un tres descarriló en Santiago de Compostela y provocó 80 muertas AFP

El Cuervo

Un accidente provocado por una colisión frontal entre dos trenes en la línea Cádiz-Sevilla tuvo 86 muertos y más de 150 heridos cerca de la localidad sureña de El Cuervo en 1972. Según una investigación de la empresa ferroviaria estatal Renfe, el accidente se debió a que el maquinista no frenó ante un semáforo ‌en rojo en la estación de El Cuervo.

Accidente de tren en El Cuervo, España 1972 Archivo

Urduliz

Dos años antes, otro choque de frente entre dos trenes se cobró la vida de 33 personas en la localidad de ⁠Urduliz, cerca de la ciudad de Bilbao, en el norte del país, en el verano de 1970. Inicialmente se culpó al jefe ‌de estación del accidente, pero más tarde se supo que había trabajado turnos de 16 horas durante los cuatro ⁠días anteriores.

Grisen

En 1965, un tren de la línea Madrid-Barcelona se incendió en la localidad de Grisen, ⁠cerca del noreste de Zaragoza, causando la muerte de decenas de pasajeros. Aunque la empresa ferroviaria dijo en aquel momento que habían fallecido 30 personas, informes posteriores señalaron que el número real de víctimas ascendió a 80 y que las autoridades franquistas intentaron restarle importancia.

Torre del Bierzo

El choque de tres trenes ocurrido en 1944 en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, es considerado uno de los accidentes ‌ferroviarios más mortíferos de España; la cifra estimada de 78 víctimas ​mortales es objeto de debate debido a la censura impuesta por Francisco Franco.

En esa oportunidad, un tren que circulaba de Madrid a La Coruña sufrió un fallo en los frenos y chocó contra una locomotora dentro de un túnel, justo antes de que un tercer tren entrara en la misma galería y se estrellara contra los restos del accidente.