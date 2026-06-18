Colombia llega al balotaje entre golpes bajos, polarización extrema y una pelea que los candidatos buscan ganar por nocaut

BOGOTÁ.– Cuando faltan menos de tres días para un balotaje que promete definir el rumbo inmediato del país, Colombia llega a las urnas partida en dos bloques antagónicos y, por ahora, irreconciliables, en un clima de polarización que alcanza sus niveles más altos en casi cuatro décadas.

La última encuesta publicada antes de la segunda vuelta del domingo muestra a dos candidatos aún con chances de imponerse: el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, lidera con el 48,6% de intención de voto, mientras que el oficialista Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico y delfín del presidente Gustavo Petro, reúne el 44,7%.

Un mural de Iván Cepeda de cara a las próximas elecciones presidenciales, en Cali JOAQUIN SARMIENTO - AFP

La foto de la recta final surge de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada por el medio colombiano Cambio, que también registra un 6,7% de intención de voto en blanco, hoy convertido en el botín más codiciado de la elección.

Pero lo que más inquieta a la población es el tono cada vez más violento de la campaña, especialmente desde que la competencia quedó reducida al choque decisivo entre los dos candidatos. Desde entonces, De la Espriella y Cepeda mantienen duros enfrentamientos discursivos e incluso legales, en una disputa que amenaza con tensar aún más el escenario poselectoral.

“Lo que pasa es que la izquierda quiere meter miedo para que la gente no vote a Abelardo. A mí la política no me interesa, pero sí quiero vivir en paz, que mi familia esté en paz, y con un gobierno como el de Petro, que tiene fotos posando con guerrilleros, eso no es posible”, dijo a LA NACION Hernando, un hombre de 56 años que afirmó votaría por De la Espriella, mientras caminaba por la Avenida Carrera 7, una de las principales arterias de Bogotá.

Ese es el miedo que, según Hernando y otros votantes de derecha, la campaña de Cepeda busca instalar sobre una eventual victoria de De la Espriella. Más allá de su imagen afable de catedrático y de sus esfuerzos por despegarse de su padrino político, el presidente saliente, el senador del Pacto Histórico no recurrió a eufemismos para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría un triunfo de su rival, al que calificó de “estafador”, “misógino” y “homofóbico”.

Vista aérea de un cartel de Iván Cepeda de cara a las próximas elecciones presidenciales, en Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

“Representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto” del país, disparó Cepeda contra su adversario en su discurso tras conocerse los resultados de la primera vuelta, cuando De la Espriella quedó primero con el 42,8% de los votos y el candidato del Pacto Histórico pasó al balotaje con el 38,1%.

La semana pasada, el senador elevó el tono de la disputa y denunció a su contrincante ante la Fiscalía colombiana y la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de dos décadas.

En una declaración pública en Bogotá, el delfín de Petro sostuvo que De la Espriella habría sido “financiado” por grupos paramilitares y que, además, habría actuado como intermediario para canalizar recursos hacia esas estructuras.

Carteles de Iván Cepeda de cara a las próximas elecciones presidenciales, en Cali JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Cepeda apuntó en particular al rol del abogado en la Fundación Iniciativas por la Paz, una ONG que De la Espriella lideró a los 26 años durante los diálogos entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y los paramilitares en Santa Fe de Ralito, epicentro del proceso de paz entre el Estado y la confederación paramilitar de extrema derecha conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Más allá de la polémica, las acusaciones contra De la Espriella no son nuevas: varias de ellas ya fueron investigadas por la justicia colombiana y terminaron con decisiones favorables al outsider de derecha

Un camión pasa junto a un cartel de Iván Cepeda de cara a las próximas elecciones presidenciales, en Cali JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Por otra parte, el candidato oficialista también ha acusado al outsider de difundir mensajes difamatorios en su contra que calificó de “propaganda sucia”, entre ellos, algunos “trabajados con inteligencia artificial” para desinformar a los votantes.

“Hay mucha polarización en parte porque el gobierno y el petrismo se están jugando su pellejo y porque hay demasiada carne sobre el asador. Se juega el futuro del sistema de salud, la ‘Paz Total’, del Banco de la República, de la asamblea constituyente, y todas estas son cosas que dividen a la sociedad”, explicó a LA NACION Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.

El contragolpe de Abelardo

De la Espriella, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Además de negar las acusaciones de su adversario, calificándolas de “cortinas de humo” para enturbiar la campaña electoral, el candidato conocido como “El Tigre” cargó contra Cepeda y lo acusó de una presunta alianza con “criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño” durante la primera vuelta electoral.

“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos”, escribió De la Espriella en X, en un mensaje en que dijo haber contactado a Christopher Landau, el subsecretario de Estado norteamericano.

Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño.



Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca “paraco”.… pic.twitter.com/WKJWbfrkel — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 11, 2026

El candidato opositor se encargó, según dijo, de advertir al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que en algunas mesas de votación de las zonas mencionadas existió una “concentración tan extrema a favor de una candidatura” que ponía en duda la legitimidad de los resultados.

El domingo pasado, De la Espriella expandió su ofensiva al denunciar a varios gobernadores y funcionarios públicos por su supuesta participación en un esquema de compra de votos a favor del candidato oficialista.

Los seguidores de Abelardo de la Espriella saludan durante las elecciones presidenciales en Barranquilla Ivan Valencia - AP

Durante su acto de cierre de campaña en el municipio de Buga –dónde el converso visitó la Basílica del Señor de los Milagros y se emocionó hasta las lágrimas– , el abogado acusó al gobernador de Boyacá de participar del esquema ilícito y al de Nariño de liderar la “intimidación” a los pobladores de la región.

Por otra parte, el abogado de derecha ya había suscitado la polémica por comentarios encendidos contra su adversario, como cuando afirmó que él se encargaría de “destripar” a la izquierda en el país, que calificó además como una “plaga que hay que erradicar”.

“Yo lo que no quiero es que mis hijos, en un futuro, por militar una idea política sean asesinados, porque eso ya ha pasado en este país. Y discursos de odio como el de Abelardo llevan a eso”, dijo a LA NACION Cristian, un estudiante de 22 años que pasaba con su hermano menor frente al Planetario de Bogotá, justificando su voto por Cepeda.

Los colombianos, bajo fuego cruzado

El propio Petro también ha contribuido a la incertidumbre y temor de los colombianos de cara al balotaje, negándose hasta el momento a reconocer los resultados de la primera vuelta que pusieron a De la Espriella a la cabeza, una postura inédita en la historia moderna del país.

El presidente de salida ha participado además abiertamente en la campaña de la segunda vuelta en favor de su candidato y criticando al nuevo representante de la derecha, algo explícitamente prohibido por la Constitución colombiana. En un país en el que el fantasma del chavismo asedia con fuerza, este tipo de actitudes crispan los nervios.

Un agente de policía patrulla frente a la sede del candidato presidencial Iván Cepeda, de la coalición oficialista Pacto Histórico, en Bogotá Fernando Vergara - AP

Al mismo tiempo, el escenario que se avecina genera preocupación más allá del domingo. Tras la primera vuelta ya se registraron incidentes y actos de vandalismo contra sedes políticas en varias ciudades, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anticipó un alto riesgo de disturbios violentos tras la confirmación de los resultados en 38 municipios, incluidos Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

“Hay muchísima preocupación hacia adelante, porque salimos de esta elección también profundamente divididos y profundamente polarizados. Y un país roto nadie no lo recompone fácil”, advirtió Guzmán.

“Yo deseo de todo corazón que gane la democracia, y que sea una elección limpia. Pero en caso que no lo sea, espero que la gente de a pie, que somos la mayoría de los colombianos, salga a manifestarse”, agregó Cristian en diálogo con este medio.