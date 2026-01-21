Perlitas, gaffes y chicanas: los momentos más llamativos del discurso de Trump en Davos

DAVOS, Suiza.– El presidente norteamericano, Donald Trump, dio el miércoles su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, en una presentación que estuvo marcada por fuertes declaraciones en medio de la tensión con Europa en torno a Groenlandia y algunos comentarios que provocaron risas y abucheos entre los presentes.

Aunque Trump pretendía centrarse en sus esfuerzos por controlar la inflación y estimular la economía en su propio país, su aparición en la reunión de las élites globales estuvo marcada por críticas a otros países y una fuerte insistencia en la necesidad de Washington de hacerse con la soberanía de la isla del Ártico.

Donald Trump, durante su discurso en Davos Evan Vucci� - AP�

El magnate apuntó contra el presidente francés, Emmanuel Macron, por vender productos farmacéuticos a Washington a precios muy elevados y se burló de su aparición en Davos, confundió Groenlandia con Islandia, arremetió contra Dinamarca por su falta de reconocimiento a la protección norteamericana y criticó a la OTAN por depender demasiado de Estados Unidos.

Los dardos para Europa

A los 20 minutos de haber comenzado su discurso, Trump ya había criticado a Europa en varias ocasiones, retomando comentarios que había formulado en su discurso ante las Naciones Unidas el año pasado y en las más recientes declaraciones de seguridad nacional de su administración.

“Amo Europa y quiero ver que a Europa le vaya bien, pero no se está dirigiendo en la dirección correcta”, afirmó el mandatario norteamericano, quien arremetió contra el viejo continente por los aerogeneradores, la inmigración y el comercio, mientras muchos de sus líderes se encontraban presentes en la conferencia.

"Y amo a Europa y quiero verla prosperar. Pero no va por buen camino"

“Hay ciertos lugares de Europa que ya ni siquiera son reconocibles”, dijo el republicano y agregó: “Aquí en Europa hemos visto el destino que la izquierda radical intentó imponerle a Estados Unidos”.

En paralelo, Trump atribuyó fuertes méritos a sus políticas arancelarias -que han sido duramente criticadas por sus aliados antes de su llegada a Davos- y repitió sus falsas afirmaciones de que heredó una inflación récord que logró eliminar por completo.

“Estados Unidos es el motor económico del planeta”, afirmó el magnate. “Todos ustedes nos siguen cuando caemos, y nos siguen cuando subimos”, aseguró.

Macron y Carney, los principales objetivos

En las últimas semanas, Trump ha contado repetidamente una historia sobre cómo supuestamente logró que Macron redujera la brecha en los precios de los medicamentos entre ambos países. Esta vez, lo hizo ante un público europeo y no se privó de imitar al francés.

Según el relato del republicano, Macron se mostraba obstinado y no quería aumentar los precios de los medicamentos en Francia hasta que Trump amenazó con subir sus aranceles, incluidos los aplicados a los vinos y champanes franceses. En ese momento, dijo Trump, Macron accedió.

La respuesta llegó desde la cuenta de X oficial del Palacio del Eliseo: “Se dice que el presidente @EmmanuelMacron aumentó el precio de los medicamentos. Él no fija los precios. Están regulados por la seguridad social y, de hecho, se han mantenido estables. Cualquiera que haya entrado en una farmacia francesa lo sabe”, dice un posteo con un gif contundente: muestra al propio Donald Trump con un cartel de “fake news”.

It’s being claimed that President @EmmanuelMacron increased the price of medicines.



He does not set their prices. They are regulated by the social security system and have, in fact, remained stable. Anyone who has set foot in a French pharmacy knows this. pic.twitter.com/xoNrhkKyUP — Élysée (@Elysee) January 21, 2026

Por otro lado, el presidente norteamericano se burló de los anteojos de sol con los que apareció su homólogo europeo en Davos el día anterior, provocando risas en el público. “Lo vi ayer con esos hermosos anteojos de sol. ¿Qué demonios pasó ahí?”, bromeó el magnate.

El presidente francés Emmanuel Macron usó anteojos de sol en Davos por un problema en un ojo Markus Schreiber - AP

En los últimos días, el presidente francés ha llevado anteojos de sol en interiores, bromeando sobre una afección ocular “completamente inofensiva”.

"Emmanuel Macron. Lo vi ayer con sus preciosas gafas de sol. ¿Qué demonios pasó?"

En paralelo, Trump apuntó contra su vecino del norte después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijera el martes que la actual fase de la diplomacia global era una “ruptura” y llamara a las “potencias medias” a “actuar juntas”.

Trump afirmó que Canadá recibe muchos “beneficios gratis” de Estados Unidos y que “debería estar agradecido”.

“Canadá existe gracias a Estados Unidos”, dijo Trump. “Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones”, sentenció el republicano.

"Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones"

Las declaraciones sobre Groenlandia

“¿Les gustaría que diga unas palabras sobre Groenlandia?”, dijo Trump abriendo sus comentarios sobre el territorio semiautónomo con un tono distendido. “Iba a dejarlo fuera del discurso, pero creo que me habrían evaluado muy negativamente”, bromeó.

"Lo necesitamos para la seguridad nacional estratégica y la seguridad internacional. Esta enorme isla insegura forma parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Ese es nuestro territorio"

“Lo necesitamos por razones de seguridad nacional estratégica y de seguridad internacional. Esta enorme isla sin protección es en realidad parte de América del Norte. Es nuestro territorio”, continuó Trump tras una extensa crítica a Dinamarca, a la que calificó de demasiado débil para proteger la isla.

Según el magnate, ningún país salvo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de la isla.

Sin embargo, el mandatario norteamericano tranquilizó a su audiencia descartando por primera vez el uso de la fuerza para hacerse con el territorio, después de haber sido ambiguo en varias de sus declaraciones previas sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar en su iniciativa.

Trump dijo que Estados Unidos “probablemente no obtendrá nada” a menos que decidiera “usar una fuerza y un poder excesivos”, lo que, según afirmó, volvería a Washington “francamente imparable”. “Pero no voy a hacer eso. ¿Está bien?”, agregó Trump.

Un minuto después reiteró: “No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza”. Más adelante, Trump pidió “negociaciones inmediatas” para que Washington adquiera la isla.

“Queremos un pedazo de hielo para la protección mundial, y no nos lo quieren dar”, dijo el magnate antes de plantar una amenaza velada a sus socios europeos: “Pueden decir que sí y estaremos muy agradecidos. O pueden decir que no, y lo recordaremos”.

¿Islandia o Groenlandia?

A pesar de toda la atención dirigida a la isla del Ártico, no obstante, el mandatario norteamericano se refirió a Groenlandia como “Islandia” en una gaffe que cometió al menos en cuatro oportunidades durante su discurso en Davos.

“No están ahí para nosotros en Islandia, se los puedo asegurar”, dijo Trump sobre los socios de la OTAN. “Quiero decir, nuestro mercado bursátil tuvo su primera caída ayer por culpa de Islandia, así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero”.

Trump is now confusing Greenland and Iceland: "They're not there for us on Iceland, that I can tell you. Our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland has already cost us a lot of money." pic.twitter.com/Iu9CI6M2ku — Aaron Rupar (@atrupar) January 21, 2026

También cometió ese error un día antes, durante una maratónica conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Contra el país anfitrión

Por otro lado, mientras hablaba en Suiza, Trump contó una historia sobre el país anfitrión que, según dijo, le “cayó mal”.

Afirmó que Suiza fabrica “hermosos” relojes Rolex, pero que “no le pagaba nada a Estados Unidos” por exportarlos. Entonces, dijo, impuso un arancel, lo que llevó a que representantes del país y de la empresa lo llamaran y lo visitaran para pedirle que lo revocara.

Trump dijo que finalmente redujo el arancel, pero sostuvo que sentía que el país estaba “aprovechándose” de Estados Unidos. “La mayor parte del dinero que ganan es gracias a nosotros, porque nunca les cobramos nada”, dijo Trump.

Por último, ante su audiencia suiza y en referencia a la Segunda Guerra Mundial, Trump dijo: “Sin nosotros, ahora mismo todos estarían hablando alemán”. El alemán es el idioma más hablado de los cuatro oficiales en Suiza.

Trump in Davos, Switzerland:



"Without us, right now you'd all be speaking German".



German is the main language of Switzerland. pic.twitter.com/gp7nAQXwi4 — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) January 21, 2026

Venezuela y Ucrania

Trump también dedicó unas palabras Venezuela y pronosticó que al país le irá “fantásticamente bien” bajo el control de Estados Unidos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

“Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años. Todas las grandes compañías petroleras están entrando con nosotros. Es increíble”, dijo el mandatario norteamericano, sin dar más detalles.

"Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años. Todas las grandes compañías petroleras se unirán a nosotros. Es asombroso. Es hermoso verlo."

Trump también elogió a la administración encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, y afirmó que ha estado cooperando bien con las autoridades estadounidenses.

Por otro lado, Trump se refirió a la guerra en Ucrania y dijo que se reunirá el miércoles con el presidente, Volodimir Zelensky.

La reunión no figuraba en la agenda pública difundida por Trump y no estaba claro si se refería a un encuentro virtual o presencial.

Una publicación en la cuenta de redes sociales del mandatario ucraniano del mismo día, no obstante, lo muestra en la oficina presidencial en Kiev, manteniendo una reunión sobre la situación energética tras los ataques rusos. Poco después, su oficina confirmó que se encuentra en Ucrania.

Un funcionario ucraniano dijo el martes que Zelensky aún no había decidido viajar a Davos, ya que Estados Unidos no había aclarado si se produciría una reunión sustantiva con Trump.

“Si no logran resolver esto, son estúpidos”, dijo Trump después de su discurso respondiendo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Somalíes en EE.UU.

Sin embargo, no fueron todas cuestiones de Estado. Trump también aprovechó el estrado para disparar una burla implícita sobre la inteligencia de los inmigrantes somalíes y para hacer un descargo contra el país anfitrión.

“Estamos reprimiendo más de 19.000 millones de dólares en fraude que fueron robados por bandidos somalíes”, dijo el magnate, en referencia a investigaciones por fraude en curso en Minnesota que se han centrado en miembros de la diáspora. “¿Pueden creerlo? Somalia. Resultaron tener un coeficiente intelectual más alto de lo que pensábamos”.

Declaraciones sin sustento

Después de la Segunda Guerra Mundial, ”devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¡Qué estúpidos fuimos al hacerlo!“, dijo el magnate haciendo uso de otra de las estrategias de su discurso, la de propagar versiones sin sustento real.

Según la BBC, a pesar de que en 1941, durante el conflicto internacional, Estados Unidos y Dinamarca firmaron un acuerdo externo que permitía a Washington defender Groenlandia para evitar que Alemania se apoderara de ella. Sin embargo, nunca se estableció ningún cambio formal en la soberanía de la isla.

Los asistentes escuchan el discurso del presidente Donald Trump durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero de 2026 Evan Vucci� - AP�

“Estamos generando tanta o más energía que China”, fue otra de las varias afirmaciones no verificadas que ofreció el magnate.

Según VanEck, una importante empresa global de gestión de inversiones: “En 2005, Estados Unidos generaba aproximadamente el doble de electricidad que China; hoy en día, las posiciones se han invertido. China produce ahora más del doble de energía que Estados Unidos".

Agencias AP, AFP, Reuters y The New York Times