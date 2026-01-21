Trump habla en Davos en plena tensión por Groenlandia y con Europa en vilo

ZÚRICH.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Suiza con horas de retraso –debido a un problema eléctrico menor en el Air Force One que lo obligó a cambiar de avión en Washington– para intervenir el miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde podría terminar de desatar una tormenta diplomática en su cruzada por arrebatarle el control de Groenlandia a Dinamarca, aliado de la OTAN, y deteriorar aún más las relaciones con sus socios europeos.

Trump abrió su discurso diciendo que era “un placer estar de regreso en el hermoso Davos, Suiza, y dirigirse a tantos líderes empresariales respetados, tantos amigos y algunos enemigos”. Su última frase provocó risas. “Amo Europa y quiero ver a Europa prosperar, pero no va en la dirección correcta”, agregó poco después.

Trump llegó a Davos –donde asiste por primera vez en seis años– tras amenazar con imponer aranceles crecientes a partir de febrero a Copenhague y otros siete aliados hasta que negocien la transferencia de la soberanía del territorio semiautónomo a Washington, una concesión que los líderes europeos ya han indicado no están dispuestos a hacer. El mandatario norteamericano apuntó que los gravámenes empezarían en un 10% el próximo mes y subirían al 25% en junio.

En un mensaje de texto que circuló entre funcionarios europeos esta semana, Trump vinculó también su agresiva postura hacia Groenlandia con no haber recibido el Premio Nobel de la Paz el año pasado. En el mensaje, enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el magnate dijo que ya no sentía “una obligación de pensar solamente en la paz” y que ahora podía concentrarse en lo “adecuado para Estados Unidos”.

En un momento de inusuales desafíos a las relaciones entre Estados Unidos y algunos de sus aliados históricos, lo que pueda suceder durante lo dos días que el republicano tiene planeado permanecer en Suiza resulta incierto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciona en la pista al llegar al aeropuerto de Zúrich, el 21 de enero de 2026 MANDEL NGAN� - AFP�

Sin embargo, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el martes a un panel en Davos que él y Trump, ambos republicanos, planean transmitir un mensaje contundente: “La globalización ha fallado a Occidente y a Estados Unidos. Es una política fallida”, afirmó.

“Este será un viaje interesante”, dijo Trump a periodistas a su salida de la Casa Blanca para tomar su vuelo a Davos. “No tengo idea de lo que va a pasar, pero están bien representados”.

El choque con los europeos

“Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, dijo el mandatario estadounidense con una sonrisa durante una rueda de prensa antes de partir a Davos.

De hecho, el viaje a Davos comenzó con dificultades. Un problema eléctrico menor en el Air Force One obligó a la tripulación a dar la vuelta unos 30 minutos después del despegue por precaución, lo que retrasó unas horas la llegada del mandatario a Suiza.

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano.

Los participantes esperan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 Markus Schreiber� - AP�

“Está claro que estamos llegando a un momento de inestabilidad, de desequilibrios, tanto desde el punto de vista de la seguridad y defensa, como desde el punto de vista económico", señaló el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su discurso en Davos. Macron no mencionó de forma directa a Trump ni los comentarios que apuntó en su contra, pero instó a los demás líderes a rechazar “la ley del más fuerte”.

En la madrugada del martes, Trump publicó en su red social Truth Social dos mensajes privados que el mandatario francés le había enviado, y que fuentes cercanas al Palacio del Eliseo confirmaron después cómo reales. En los mismos, Macron indicaba estar alineado con el presidente norteamericano en las cuestiones de Siria e Irán, pero reconocía: “No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia”. Además, ofrecía al magnate la posibilidad de organizar una cumbre del G7 en París el jueves para intentar destrabar la crisis en torno a Groenlandia y tartar la guerra de Ucrania, invitando además a Kiev, Moscú, Copenhague y Damasco.

El presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 Markus Schreiber - AP

Después de su discurso en Davos, Macron dijo que no había “prevista” ninguna reunión del G7 en París.

En paralelo, antes de subirse al avión presidencial, Trump expresó su malestar por la negativa de Francia a sumarse a su iniciativa de crear un Consejo de la Paz, una nueva organización que él encabezaría y que París considera potencialmente perjudicial para el rol de la ONU.

Consultado sobre el rechazo de Macron, el mandatario respondió: “¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque va a dejar el cargo muy pronto”, en alusión a las elecciones presidenciales francesas de 2027. Trump fue aún más lejos al amenazar: “Voy a imponer un arancel del 200% a sus vinos y champanes, y entonces se va a sumar, aunque no tiene por qué sumarse”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso en la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 20 de enero de 2026 FABRICE COFFRINI - AFP

Durante su discurso en Suiza, Macron tampoco se refirió directamente a las declaraciones del magnate pero advirtió que el mundo se dirige hacia un sistema “sin reglas”, donde el conflicto está “normalizado” y el derecho internacional es “pisoteado” y agregó que “siempre preferible el respeto a los brutos”, y “el Estado de derecho a la brutalidad”, en un guiño casi evidente.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió que la respuesta del bloque si Trump avanza con los aranceles “será inflexible, unida y proporcional”. Además, sugirió de forma tajante que la nueva amenaza del líder estadounidense podría socavar el marco comercial entre Washington y Bruselas alcanzado el pasado verano y que la Casa Blanca se esforzó por cerrar.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 20 de enero de 2026 FABRICE COFFRINI - AFP

“La Unión Europea y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial en julio”, apuntó Von der Leyen en Davos. “Y tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo“.

Wall Street tambaleó el martes mientras los inversionistas sopesaban las nuevas amenazas arancelarias de Trump y las crecientes tensiones con los aliados europeos. El S&P 500 cayó un 2,1%, su peor dato desde octubre. El Promedio Industrial Dow Jones bajó un 1,8% y el compuesto Nasdaq se dejó un 2,4%.

Promoverá el Consejo de la Paz

La Casa Blanca indicó que, tras su discurso, el mandatario planea reunirse con líderes en reuniones al margen del foro. Más de 60 otros jefes de Estado asisten al evento.

Trump tiene previsto celebrar el jueves un evento para hablar sobre el Consejo de la Paz, destinado a supervisar el fin de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, y que posiblemente asuma un mandato más amplio, rivalizando potencialmente con las Naciones Unidas.

El Marine One transporta al presidente norteamericano, Donald Trump, durante su traslado a Davos tras llegar al aeropuerto de Zúrich, Suiza, el 21 de enero de 2026 Evan Vucci� - AP�

Por el momento, menos de 10 líderes han aceptado la invitación para unirse al grupo, incluyendo un puñado considerados autoritarios y antidemocráticos. Varios de los principales socios europeos de Estados Unidos han declinado la oferta o no se han comprometido, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania.

Trump dijo a periodistas el martes que su junta “podría” dejar obsoleta a la ONU, pero insistió en que quiere ver que el organismo internacional siga existiendo.

“Creo que hay que dejar que la ONU continúe, porque su potencial es muy grande”, manifestó el magnate.

Agencias AP, AFP y Reuters