escuchar

DOHA.- Israel espera continuar las operaciones militares a gran escala en Gaza durante otras seis a ocho semanas, mientras se prepara para llevar a cabo una invasión terrestre en la ciudad más al sur de la franja, Rafah, según cuatro funcionarios familiarizados con la estrategia.

Los jefes militares creen que pueden dañar significativamente las capacidades restantes de Hamas en ese tiempo, allanando el camino para pasar a una fase de menor intensidad con ataques aéreos selectivos y operaciones de fuerzas especiales, según dos funcionarios israelíes y dos regionales que pidieron permanecer en el anonimato para hablar libremente.

Hay pocas probabilidades de que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu atienda las críticas internacionales para cancelar un asalto terrestre en Rafah, según Avi Melamed, exoficial de inteligencia israelí y negociador en las primeras y segundas intifadas palestinas en las décadas de 1980 y 2000.

אנחנו בדרך לניצחון.



הלוחמים דורשים זאת, הפצועים דורשים זאת, משפחות שכולות דורשות זאת, ורוב עצום בעם דורש זאת.



כדי להשיג את הניצחון אנחנו צריכים דבר אחד - אחדות.



לא אחדות לרגע, אלא אחדות אמיתית. pic.twitter.com/4bcynoUXa4 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 17, 2024

“Rafah es el último bastión del control de Hamas y aún quedan batallones en Rafah que Israel debe desmantelar para lograr sus objetivos en esta guerra”, agregó.

El ministro de Defensa Yoav Gallant dijo el viernes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estaban planeando operaciones en Rafah dirigidas a combatientes de Hamas, centros de comando y túneles, aunque no proporcionó un cronograma para la campaña. Subrayó que se estaban tomando “medidas extraordinarias” para evitar víctimas civiles.

“Había 24 batallones regionales en Gaza; hemos desmantelado 18 de ellos”, dijo en una sesión informativa para los medios. “Ahora, Rafah es el próximo centro de gravedad de Hamas”.

Los líderes mundiales temen una catástrofe humanitaria.

Atrapados entre los dos enemigos jurados hay más de un millón de civiles palestinos apiñados en la ciudad en la frontera con Egipto, sin ningún lugar al que huir, después de huir de los ataques israelíes que han devastado gran parte del enclave.

Niños palestinos desplazados en una carpa en Rafah el 19 de febrero de 2024. Abed Rahim Khatib - dpa

En una semana pasada de alta tensión diplomática, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al líder israelí dos veces para advertirle sobre el lanzamiento de una operación militar en Rafah sin un plan creíble para garantizar la seguridad de los civiles. Netanyahu mismo afirmó que se permitiría a los civiles abandonar la zona de combate antes de la ofensiva, incluso cuando prometía una “victoria completa”.

Las FDI no han explicado cómo moverán a más de un millón de personas dentro de las ruinas del enclave.

Según una fuente de seguridad israelí y un funcionario de ayuda internacional, los habitantes de Gaza podrían ser examinados para detectar combatientes de Hamas antes de ser enviados hacia el norte. Otra fuente israelí que Israel también podría construir un muelle flotante al norte de Rafah para permitir que lleguen barcos de ayuda internacional y hospitales por mar.

Sin embargo, otro funcionario de defensa israelí dijo que a los palestinos no se les permitiría regresar masivamente al norte de Gaza, y barajó como opción la tierra baldía alrededor de Rafah para ciudades de tiendas improvisadas.

Los funcionarios regionales también explicaron que no sería seguro trasladar a un gran número de personas a una zona del norte sin electricidad y agua corriente, que no ha sido despejada de artefactos explosivos no detonados.

Washington es escéptico sobre si Israel ha hecho suficientes preparativos para una evacuación civil segura, según varios funcionarios familiarizados con las conversaciones entre los dos gobiernos. Biden dijo el viernes que no esperaba que una invasión terrestre israelí “masiva” ocurriera pronto.

Personas revisan los daños después de un ataque aéreo israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 18 de febrero de 2024. [e]Khaled Omar - XinHua

Además, según Hamas, la victoria total prometida por Netanyahu no será rápida ni fácil.

Un funcionario de Hamas con sede en Qatar dijo a Reuters que el grupo estimaba haber perdido 6000 combatientes durante el conflicto de cuatro meses, la mitad de los 12.000 que Israel dice haber matado.

El grupo que gobierna en Gaza puede seguir luchando y está preparado para una larga guerra en Rafah y Gaza, aseguró la fuente. “Las opciones de Netanyahu son difíciles y las nuestras también. Puede ocupar Gaza, pero Hamas sigue de pie y luchando. No ha logrado sus objetivos de matar al liderazgo de Hamas o aniquilar a Hamas”, declaró.

“No hay espacio libre en Rafah”

Hamas desencadenó el conflicto el 7 de octubre del año pasado cuando sus combatientes salieron de la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, matando a 1200 personas y tomando 253 rehenes. El ataque sorpresa provocó un masivo bombardeo israelí y una invasión terrestre en represalia que ha matado a más de 28.000 palestinos.

Gran parte de Gaza ha sido reducida a escombros por Israel. La lucha continúa en la ciudad sureña de Khan Younis, con enfrentamientos esporádicos aún ocurriendo en áreas del norte supuestamente despejadas.

Más del 85% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han quedado sin hogar. La mayoría de los desplazados han buscado refugio en Rafah, que tenía una población de alrededor de 300.000 personas antes de la guerra.

Voluntarios distribuyen raciones de sopa de lentejas rojas a los palestinos desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 18 de febrero de 2024, en medio del conflicto continuo entre Israel y el grupo militante Hamas. SAID KHATIB - AFP

“No hay espacio libre en Rafah, más de un millón y medio de personas están aquí. ¿El mundo sabe eso? Va a ocurrir una masacre si los tanques entran”, dijo Emad Joudat, de 55 años, quien huyó allí con su familia al principio de la guerra desde la Ciudad de Gaza, donde tenía un negocio de muebles.

“Soy responsable de una gran familia”, agregó el padre de cinco hijos, que vive en una ciudad de carpas sin alimentos ni agua en Rafah. “Me siento impotente porque no sé a dónde llevarlos si Israel lanza una invasión”.

Egipto ha cerrado su frontera con el enclave. El Cairo ha enmarcado su oposición al desplazamiento de los palestinos de Gaza como parte del rechazo árabe más amplio a cualquier repetición de la “Nakba”, cuando 700.000 palestinos huyeron de sus hogares durante la guerra de 1948 que acompañó a la creación de Israel.

No obstante, Egipto está preparando un área en la frontera que podría acomodar a los palestinos, como una contingencia en caso de que una ofensiva israelí en Rafah provoque un éxodo a través de la frontera, según tres fuentes de seguridad en Egipto.

El gobierno egipcio negó hacer tales preparativos.

“Compromiso con las víctimas sagradas”

Melamed estimó que la única demora potencial para el asalto israelí a Rafah podría surgir si Hamas cede en las negociaciones de rehenes.

Un alto funcionario de seguridad regional dijo que Israel cree que algunos comandantes y rehenes de Hamas están en Rafah.

Este mes, después de semanas de negociaciones, Hamas propuso un alto el fuego durante el cual liberaría a todos los rehenes israelíes, Israel retiraría sus tropas de Gaza y se alcanzaría un acuerdo para poner fin a la guerra.

Netanyahu rechazó la oferta como “delirante” y una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar sobre un alto el fuego terminó sin avances en El Cairo el martes.

Personas buscan víctimas entre los escombros de la casa de la familia Baraka en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, después de ser alcanzada por un ataque aéreo israelí el 18 de febrero de 2024. - - AFP

Altos funcionarios estadounidenses ven que asegurar un acuerdo para liberar a los rehenes restantes a cambio de una pausa prolongada en el conflicto es el mejor camino para crear espacio para conversaciones más amplias. Sin embargo, les preocupa que dicho acuerdo no se materialice en las próximas semanas y que la guerra continúe durante el mes sagrado musulmán del Ramadán en marzo y abril, lo que podría intensificar las críticas globales a la campaña de Israel.

Un acuerdo integral para poner fin al conflicto parece remoto.

Cualquier intento de formar un gobierno de posguerra en Gaza solo tendría éxito si cuenta con la aprobación de Hamas, según varias fuentes en la región, incluidas el grupo militante y la Autoridad Palestina, que fue expulsada de Gaza por Hamas en 2007.

Sin embargo, Israel ha prometido eliminar a Hamas mientras que el líder del grupo en Gaza, Yahya Sinwar, dijo que luchará hasta la muerte en lugar de rendirse o ir al exilio.

לאור הדיבורים שנשמעים לאחרונה בקהילה הבינלאומית על ניסיון לכפות על ישראל באופן חד צדדי מדינת פלסטינית, אני מביא היום לאישור הממשלה החלטה הצהרתית בנושא הזה. אני בטוח שהיא תזכה להסכמה רחבה מאוד.



הנה ההצהרה:

״ישראל דוחה על הסף תכתיבים בינלאומיים בעניין הסדר הקבע עם הפלסטינים. הסדר… pic.twitter.com/3XkEyfn9Fs — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 18, 2024

Israel también se opone a cualquier acuerdo que implique un alto el fuego permanente o un estado palestino, a pesar de la presión de Estados Unidos y la indignación internacional por el sufrimiento de civiles en Gaza y la falta de progreso hacia una solución de paz duradera.

Desde octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha realizado cinco visitas a la región. El mes pasado, el Departamento de Estado informó que Washington estaba “persiguiendo activamente el establecimiento de un estado palestino independiente” con garantías de seguridad para Israel y explorando opciones con socios en la región.

El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, también dijo a los legisladores que Gran Bretaña y sus aliados “considerarán la cuestión de reconocer un estado palestino, incluido en las Naciones Unidas”.

Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña no han reconocido formalmente a Palestina, a diferencia de casi otras 140 naciones de la ONU.

Agencia Reuters

LA NACION

Temas Guerra en Medio Oriente